成分股30%上限鬆綁 低碳市值台股ETF更貼大盤 這檔台積電權重30.7%

金管會鬆綁台股被動式ETF成分股之單一個股權重上限，從30%提高到該檔股票占大盤的實際權重，未來市值型ETF表現將更加貼近大盤，臺灣指數公司呼應新制，8月6日發布旗下「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」調整資訊，該指數為群益投信發行的低碳市值型台股ETF-群益台ESG低碳50（00923）的追蹤指數，00923預計10月初進行換股符合調整後之指數篩選結果，以權值龍頭股台積電來看，目前00923的台積電權重約30.7%，以8月6日的市值數據來推算，台股大盤的台積電權重近38.5%，未來待00923成分股權重隨之調整後，可望更加契合投資人想要透過市值型ETF來跟隨台股大盤成長的投資目標。

群益投信台股ETF研究團隊說明，00923是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股市值型ETF，選股上最具特色之處在於結合碳密度指標，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司作為成分股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，隨著金管會宣布鬆綁單一成分股持有上限，可讓ETF投資應用更有彈性，對投資人來說，能更有效追蹤大盤、更高程度的參與台股成長行情，加上單一成分股的占比仍有大盤權重這項限制，也讓00923仍保有持股多元、風險不過度集中的特色，並同步顧及ESG低碳趨勢，一舉掌握台股成長與碳金商機雙行情。

00923經理人邱郁茹表示，近期關稅雜音雖為市場帶來波動，不過基於台灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位，且在國內外大廠加碼投資和企業數位轉型下，市場也預期AI應用面擴展及AI資本支出的變現性提高，相關台股企業長線基本面仍佳。

邱郁茹指出，隨著台灣進入碳有價時代，碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來掌握行情。

ETF理財達人指出，近日00923不僅有成分股權重放寬、走勢得以更加貼近大盤的好消息，日前其公布的最新配息資訊也令市場為之一亮，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00923本次預估每股配發金額為0.923元，若以8月6日收盤價22.01元來推算，預估單次配息率約為4.2%、年化配息率8.4%，將在8月18日除息，想參與本次領息的投資人，最晚須在8月15日買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。