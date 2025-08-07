快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

獨／台積電2奈米洩密…工程師背景曝光 清大教授說重話：不意外

成分股30%上限鬆綁 低碳市值台股ETF更貼大盤 這檔台積電權重30.7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

金管會鬆綁台股被動式ETF成分股之單一個股權重上限，從30%提高到該檔股票占大盤的實際權重，未來市值型ETF表現將更加貼近大盤，臺灣指數公司呼應新制，8月6日發布旗下「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」調整資訊，該指數為群益投信發行的低碳市值型台股ETF-群益台ESG低碳50（00923）的追蹤指數，00923預計10月初進行換股符合調整後之指數篩選結果，以權值龍頭股台積電來看，目前00923的台積電權重約30.7%，以8月6日的市值數據來推算，台股大盤的台積電權重近38.5%，未來待00923成分股權重隨之調整後，可望更加契合投資人想要透過市值型ETF來跟隨台股大盤成長的投資目標。

群益投信台股ETF研究團隊說明，00923是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股市值型ETF，選股上最具特色之處在於結合碳密度指標，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司作為成分股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，隨著金管會宣布鬆綁單一成分股持有上限，可讓ETF投資應用更有彈性，對投資人來說，能更有效追蹤大盤、更高程度的參與台股成長行情，加上單一成分股的占比仍有大盤權重這項限制，也讓00923仍保有持股多元、風險不過度集中的特色，並同步顧及ESG低碳趨勢，一舉掌握台股成長與碳金商機雙行情。

00923經理人邱郁茹表示，近期關稅雜音雖為市場帶來波動，不過基於台灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位，且在國內外大廠加碼投資和企業數位轉型下，市場也預期AI應用面擴展及AI資本支出的變現性提高，相關台股企業長線基本面仍佳。

邱郁茹指出，隨著台灣進入碳有價時代，碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來掌握行情。

ETF理財達人指出，近日00923不僅有成分股權重放寬、走勢得以更加貼近大盤的好消息，日前其公布的最新配息資訊也令市場為之一亮，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00923本次預估每股配發金額為0.923元，若以8月6日收盤價22.01元來推算，預估單次配息率約為4.2%、年化配息率8.4%，將在8月18日除息，想參與本次領息的投資人，最晚須在8月15日買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 00923群益台灣ESG低碳50

延伸閱讀

台股利空出盡朝新高挺進 分析師點名這些族群放心買

台積電加碼投資？劉鏡清：可能是對方期望 而且2奈米會留在台灣

台股站上24000大關！半導體利空變利多…直雲：台積電、鴻海齊發動

台積電2奈米機密疑遭內鬼外洩 涉案工程師傳購豪宅引檢調追查金流

相關新聞

00929配息連三月0.08、股價衝破18元！存股哥：高股息能否長抱關鍵在自己

＊原文發文時間為8月5日 00929日前公告本月配息0.08，目前收益平準金0.97、資本平準金2.17，平準金在近一年的低配後得到一大波的填充，股價也在今天漲破18塊，有AI股助攻的929，漲幅有

2025年7月高息ETF新規上路！誰能脫穎而出？6％以上「真」高息ETF名單首度公開

高股息ETF市場熱鬧非凡，穩定的現金流使其成為投資人資產配置的核心要角。然而，隨著金管會七月新制上路，過往部分產品以收益平準金或資本利得堆砌出的高配息「幻象」正式破滅，市場迎來一場「真底氣」的考驗。究

00923迎權重鬆綁…低碳市值ETF緊貼大盤！配息8.4％吸引資金搶進

金管會日前宣布鬆綁台股被動式ETF成分股之單一個股權重上限，從30%提高到該檔股票佔大盤的實際權重之措施，未來市值型ETF表現將能更加貼近大盤，臺灣指數公司呼應新制，於8月6日發布旗下「臺灣指數公司特

逾104萬受益人都賺錢 42檔台股基金淨值新高

台股創波段新高，統計至8月5日，2025年來大盤上漲2.72%，連帶的台股基金績效也績效長紅，根據CMONEY統計資料顯...

中國大陸經濟數據頻傳驚喜 科技股多頭行情啟動

國際貨幣基金組織（IMF）7月底上調2025年中國大陸經濟成長率至4.8%，較4月預估的4%上調幅度高達0.8%，是全球...

00981D主打「墜落天使債」策略！主動捕捉…錯殺機會兼顧現金流與資本利得

美債降息延後、匯率波動劇烈，不少投資人對債券ETF信心下滑。尤其過去多數債券ETF採被動式策略，遇上市場大轉折時無法及時調整，價格長期低檔徘徊，讓「債挖」叫苦連天。 財經雪倫與股魚老師在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。