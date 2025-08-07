台股驚驚漲 市值型主動式ETF吸晴

美國總統川普表示將對進口半導體晶片課徵100%關稅，已在或將在美國投資設廠者可豁免，這項消息暗示正在亞利桑那興建大型晶圓廠且承諾增資擴廠的台積電（2330）也可望獲得豁免，消息激勵7日台積電開高大漲，短線不確定因素明朗，台股可望續揚。

野村投信表示，隨著川普關稅戰進入尾聲，市場正逐步勾勒出下一波潛在的利多契機，顯示市場心態仍偏多，台股驚驚漲，台股展望仍是正向。川普近期陸續與日本、韓國及歐盟等主要貿易夥伴達成關稅協議，也帶動市場利多氣氛跟著水漲船高，同時美國最新公布的核心PCE物價指數月增率為0.18%、年增率降至2.5%，顯示通膨壓力並未如先前預想中嚴重，由於美股多數AI相關科技財報優於預期，台廠相關供應鏈基本面亦佳，加上對等關稅續仍有談判及調整的空間，將有望推升下半年台股行情，若逢低回檔可布局AI伺服器相關族群、無人機等，在資金輪動下，短線亦可留意基期較低的類股如ABF、PCB的投資機會。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，從美國企業端的財報來看，四大科技巨頭第2季財報普遍優於預期，最驚喜的是資本支出不僅未減更持續加碼，Alphabet將全年資本支出上修至850億美元，明確釋出加速資料中心與AI伺服器建設的訊號，AI強勁需求顯而易見；Meta亦同步加大投入，將支出預估調升至660~720億美元，聚焦於生成式AI與推論運算基礎設施；微軟更在第4季大幅擴增資本支出至242億美元，2026財年資本支出上看千億美元。顯見美國科技產業對AI長期發展的投入不僅未見趨緩，反而呈現出更加積極與全面推進的態勢。

這波由美國帶動的AI資本支出熱潮，也同步反映在台灣企業的營運表現上，台灣科技權值股表現也相當亮眼，台積電第2季合併營收達300.7億美元，年增38.6%，反映出客戶對高效能運算的需求依然強勁，AI伺服器要角鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）同樣受惠，尤其在AWS資料中心正式於台灣啟用後，未來15年的投資金額將超過50億美元，所以從終端需求到供應鏈布局皆可見，AI所驅動的企業成長動能依舊穩健。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國宣布對台灣課徵20%對等關稅可能使市場情緒略偏負面，但影響有限，特別是對AI伺服器產業而言，強勁需求下基本面仍強勁，台灣在全球供應鏈的核心地位不會動搖，加上部分廠商已布局美國與墨西哥生產，長期影響可控，若因短期負面消息導致台股回檔，將是投資人逢低布局AI及高效能運算（HPC）概念股的良機。

此外，算力也是AI發展的關鍵，台灣的優勢在於，擁有世界領先的半導體製造能力，在AI伺服器零組件領域更具備高度整合性，憑藉供應鏈一條龍的優勢，台灣能迅速因應客製化、高頻更新的AI發展，成為全球AI業者的關鍵夥伴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。