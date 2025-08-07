快訊

00929配息連三月0.08、股價衝破18元！存股哥：高股息能否長抱關鍵在自己

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00929最新公告配息0.08元，收益平準金和資本平準金雙雙回升，近期在AI題材帶動下股價突破18元。存股哥提醒，長線存股關鍵在持有者心態與紀律，配息穩定搭配股價表現，才是高股息ETF勝出的真正條件。記者陳正興／攝影

＊原文發文時間為8月5日

00929日前公告本月配息0.08，目前收益平準金0.97、資本平準金2.17，平準金在近一年的低配後得到一大波的填充，股價也在今天漲破18塊，有AI股助攻的929，漲幅有比較大的機會高於其他高股息。

7/26的文章提到，預估00929可以連配三個月0.08，如果狀況持續回穩，那11、12月其實滿有機會回到單月0.1，與其一直追求大暴配，倒不如穩穩的抓年化殖利率6%-8%之間，剩下的就靠股價漲幅來補，這樣可能會比較適合00929。

00929過去被罵了一整年，很多人都覺得它不是很好的標的，但回看剛上市的到去年初的00929，也是一堆人在追捧，我覺得存股本來就是要看至少5年，才看短短1-2年那真的不要存高股息，可能個股或市值型會比較適合一點。

能否獲利的關鍵還是在於操作者的個人能力，當然標的本身的強弱也是因素之一，現在回頭看過去00929的配息政策，確實還有改進空間，但是同樣的標的，也有人從15塊抱到現在，他們靠著股息持續再投入，目前帳面確實有不錯的獲利。

如果所有的因素、條件都一樣，不同的人確拿到不一樣的結果，剩下的變因很大機率就是操作者之間的差距了。

那我先說我自己的00929帳面也還-8.76%，確實我的眼光沒有那些從15塊就開始買然後又抱到現在的人還好，但我可以用時間換報酬，也有其他標的補上00929目前的帳損，下一波科技股族群什麼時候會大漲？誰也說不準。

發現問題的存在可以想辦法解決，或是檢討一下自己的買賣點位是否可以改進，上網發洩情緒、無限檢討標的本身，也只能稍微安撫一下自己的不滿，那A標的罵完了，往後遇到BCDE也有可能遇到同樣的問題，這樣也只是惡性循環下去而已。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 資本平準金 收益平準金 00929復華台灣科技優息ETF

