2025年7月高息ETF新規上路！誰能脫穎而出？6％以上「真」高息ETF名單首度公開
高股息ETF市場熱鬧非凡，穩定的現金流使其成為投資人資產配置的核心要角。然而，隨著金管會七月新制上路，過往部分產品以收益平準金或資本利得堆砌出的高配息「幻象」正式破滅，市場迎來一場「真底氣」的考驗。究竟在眾多熱門產品中，誰才是真正能穩定產出現金流的實力派？答案就藏在成分股的「實際息率」之中。
新規範的核心精神，在於要求ETF配息回歸其投資本質，應優先動用成分股帶來的「股息」與「利息」等收入。這項變革，等於是為投資人掀開高息ETF的底牌，迫使產品的配息能力必須與其持股的「成分股息率」高度掛鉤。所謂成分股息率，即為ETF所持有一籃子股票的加權平均股利率，這項指標直接反映了ETF從源頭獲取股息的真實能力，堪稱檢驗產品「真底氣」的黃金標準。
攤開CMoney截至8月4日的最新數據，即可一窺各家產品的實際息率底氣。
在市場交投最熱絡的幾檔高息ETF中，群益台灣精選高息(00919)的成分股息率以6.88%拔得頭籌，緊追在後的是FT臺灣永續高息(00961)，其實際息率亦高達6.69%，兩者均展現了強勁的基本面。而後續的統一台灣高息動能(00939)與元大台灣價值高息(00940)，則分別為6.16%及6.06%，同樣維持在6%以上的優異水準。
然而，光有高息率還不夠，能否順利「填息」並創造總報酬成長，更是評斷產品長期價值的關鍵。法人建議，投資人應將「成分股息率」與「含息報酬率」交叉比對。若一檔ETF具備高實際息率，同時其含息總報酬又能穩健增長，才代表其選股邏輯經得起市場考驗。
以7月首配的高息ETF—FT臺灣永續高息(00961)為例，其不僅擁有6.69%的高成分股息率，近一個月的含息報酬率亦繳出2.02%的正向成績，顯示其在領息與填息能力上取得了良好平衡，是新規範下名副其實的實力派產品，投信法人看好長期表現。
市場分析認為，新規範將引導高息ETF市場走向更健康、透明的競爭格局。投資人的焦點已從追逐表面上的高配息，轉向挖掘具備真實收益能力的產品。未來，如00961這類擁有高實際息率且兼顧總報酬成長的「真底氣」產品，預期將持續獲得市場資金青睞，成為高息投資的新主流。
熱門高息ETF成分股的實際息率
|代號
|股票名稱
|收盤價
|成分股息率*
|近一月含息報酬率(%)
|00919
|群益台灣精選高息
|21.45
|6.88%
|-0.23
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.32
|6.69%
|2.02
|00939
|統一台灣高息動能
|13.72
|6.16%
|0.64
|00940
|元大台灣價值高息
|9.18
|6.06%
|1.65
|00900
|富邦特選高股息30
|13.03
|6.02%
|1.31
|0056
|元大高股息
|34.79
|5.11%
|2.44
|00929
|復華台灣科技優息
|17.75
|4.84%
|2.11
|00878
|國泰永續高股息
|21.08
|4.73%
|0.00
*加權平均現金殖利率 ＝ 各成分股現金殖利率 × 各自權重，加總起來
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
