逾104萬受益人都賺錢 42檔台股基金淨值新高

台股創波段新高，統計至8月5日，2025年來大盤上漲2.72%，連帶的台股基金績效也績效長紅，根據CMONEY統計資料顯示，主、被動台股基金表現共有42檔基金淨值表現領先大盤創下新高，也讓1,046,706位受益人都賺錢。

進一步以今年來績效與受益人數看，有12檔表現相對出色，分別是群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、群益長安、統一台股增長主動式ETF（00981A）、野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）、聯邦台灣精彩50ETF（009804）、PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803）、柏瑞巨人、野村高科技、華南永昌台灣優選50ETF（009808）、瀚亞高科技、野村e科技、富蘭克林華美高科技。整體來看，今年來績效前三名都是主動式ETF也都上漲逾兩成，受益人數也是持續增加，顯示出主動式台股ETF基金越來越受投資人喜愛。

群益投信台股研究團隊表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以主、被動台股基金，以定期定額方式有效分散不同時點進場風險，參與台股未來上漲契機。

00982A經理人陳沅易表示，接下來，台股面臨的挑戰更為複雜，除全球衰退疑慮外，美國232條款調查壓抑科技股表現。現階段對等關稅影響主要集中於傳統產業（如成衣、製鞋，輸美比重逾30%），但半導體供應鏈從設備到終端產品的潛在關稅風險，已透過市場預期壓抑估值水位，後續觀察232條款課稅涵蓋範圍，若未擴及含半導體的終端產品，可啟動半導體族群估值修復布局；反之則提升防禦型個股配置。整體而言，在之後關稅底定後，市場秩序有望隨著與美國取得貿易共識後逐漸恢復，預期台股將維持上檔有壓、下檔有撐的區間行情，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。

群益長安基金經理人陳朝政表示，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。同樣帶動PCB上中下游的材料升級商機。基金目前持股仍採取成長股與價值股雙軌並重，來因應2025年的大區間操作、選股不選市行情。電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好內需、高殖利率個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。