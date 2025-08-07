掌握台股未來行情 市值型等權重ETF適合長期持有

近期受台美關稅談判事件及對後續產業影響尚不明朗，台股處於高檔震盪。面對當前情況，投資人無須過度悲觀，隨著地緣政治風險逐步可控、貿易政策趨穩，再加上台股本身具備結構成長優勢，包括台積電等半導體龍頭在全球晶片供應鏈中具有主導地位以及AI、雲端與綠能相關產業仍有長線成長空間。展望未來，整體市場仍具備向上發展潛力。投資人可以選擇透過ETF掌握台股未來機會。

兆豐投信研究團隊指出，兆豐龍頭等權重ETF（00921）2025年緩步走出抗跌及穩健之報酬表現，在今年4月的股災中憑藉等權重選股機制，體現出類股防禦的能力；這次指數成分股調整中，更納入重電及PCB等相關概念股，這些相關類股都是近期市場熱門投資標的，由此可看出，指數篩選標的符合市場脈動與趨勢。

00921是台灣首檔等權重ETF，追蹤由臺灣指數公司特選的台灣產業龍頭「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，包含約30檔橫跨多產業的優質公司；其特色在於它透過等權重的方式，投資於台灣各產業的龍頭股，這種設計能有效分散單一權值股過度集中的風險，使得ETF的持股表現能更貼近於整體大盤的走勢，並兼顧公司的獲利能力與股息發放，提供風險分散且具備長期存股潛力的投資選擇，適合長期持有與被動追蹤指數的投資者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。