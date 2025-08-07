中國大陸經濟數據頻傳驚喜 科技股多頭行情啟動

國際貨幣基金組織（IMF）7月底上調2025年中國大陸經濟成長率至4.8%，較4月預估的4%上調幅度高達0.8%，是全球主要經濟體中，上調幅度最高國家。大陸經濟回暖一方面受惠於美中關稅戰緩和，有利外貿出口表現；另一方面，大陸官方不斷推出經濟刺激政策，不僅拉動總體需求，也促進民間消費和投資信心。根據中國國家統計局數據，大陸6月社會消費品零售總額累計年增率上升至5.0%，較2024年9月3.3%最低點有所改善，同時消費者信心指數提升，顯示出政策帶動民間消費成長的效果。

永豐中國科技50大 ETF（00887） 研究團隊表示，在大陸經濟刺激政策效果顯現的背景下，具備高成長動能的科技類股近期表現亮眼，代表大陸科技類股表現的中證科技指數，自4月7日美中關稅戰爆發以來，截止7月31日上漲約20%，多頭格局已然成形。

放眼未來，大陸科技類股多頭格局料將持續。一方面是2026年為第15個五年經濟規劃首年，大陸股市下半年有很高機會聚焦在「十五五規劃」題材，而預計提升大陸本土科技創新能力、加強大陸國產科技實力將寫入規劃之中；另一方面，2025-2027年大陸科技類股每股稅後盈餘（EPS）各年度成長率有望實現20-60%高速成長。因此，大陸科技類股有望迎來資金聚焦及基本面成長的雙重利多。

00887成分股涵蓋近期市場焦點的創新醫藥大廠恆瑞醫藥、AI 晶片龍頭寒武紀科技、光通訊領導廠商中際旭創、影像感測器知名品牌豪威集團、新能源行業翹楚億緯鋰能等，包含藥品海外授權、AI 晶片本地化生產、智能駕駛及人形機器人等最具成長動能及市場焦點類股。預計當大陸科技類股股價大幅上漲時，00887具有高成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。