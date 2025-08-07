海外型績效ETF 越南、大陸吸睛

第3季以來全球主要股指出現高檔震盪走勢，亞洲股市中則以越南的12.4%表現最為犀利，主要受到基本面與資金面激勵帶動。統計第3季以來海外ETF表現，也是以越南、大陸較為亮眼，投資人可伺機切入。

富邦投信表示，近期越南當局以寬鬆貨幣政策帶動經濟成長動能，並指示越南國家銀行（SBV）穩定存款利率，同時降低房地產開發商貸款成本，此舉強化了維持8%以上GDP經濟成長的承諾，並為年底股市的強勁多頭提供關鍵支撐。

7月越南製造業採購經理人指數（PMI）為52.4，大幅超越6月48.9，是近四個月來首次回升至50.0榮枯線以上的穩定水準，而越南經濟在2025年上半年擴張了7.5%，創十多年來最高增長率。主要來自強勁的國內需求、政府支出增加及出口年增14.4%。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南政府正在進行的改革計劃已取得顯著進展，政府部委從19個重組為14個，省級行政區從63個併為34個的工作已完成。這些行政變革正在加速基礎設施審批和投資。

2025年公共投資已增加至約360億美元，高於2024年的260億美元。包括南北高速鐵路和高速公路擴建在內的重大基礎設施項目進展速度超過歷史進度。資本市場改革也顯示出成效，越南指數於8月6日達到歷史新高，而在7月的成交額相較去年同期成長近90%。

在資金面，越南國內開戶數突破1,000萬戶、政策面有政府擴大基建帶動企業獲利及評價面，本益比11.9倍仍低於過去五年12.8倍均值等四大利多，相信越南股市後續展望樂觀。

大陸股市方面，復華中國5G（00878）經理人吳允翔表示，Meta、微軟等AI大廠陸續公布財報優於預期，各大雲端服務供應商持續增加資本支出提升算力，進一步帶動相關AI基礎建設持續增溫，挹注相關AI算力硬體、6G產業鏈基本面動能。

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