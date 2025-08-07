川普新政ETF 淘金藏寶圖

7月以來美國陸續推出大而美法案、「AI行動計畫」等多項重要法案，法人估計，美國連串新政勢必改變美股產業發展與競爭力版圖。預計8月關稅影響告一段落後，下半年美股產業投資亮點，將重新聚焦AI、半導體、核能以及國防等川普新政策受惠產業，川普新政概念ETF也跟著沾光，成為2025年「錢」進美股產業挖寶的新藏寶圖。

美國最新公布就業數據低於預估，勞動市場動能放緩，不過美股仍高檔震盪，分析師表示，近來川普政治動作頻頻，有意引導美股行情與美國經濟走向，受到下半年聯準會降息預期升溫影響，美國經濟目前風險可控。且從川普近來公開發言內容解讀，川普政府想透過「關稅為槓桿、製造回流為核心」的經濟戰略，有意以擴張性財政政策為主軸，搭配新產業政策藍圖，來制定新規，強化AI核能。

圖／經濟日報提供

投信法人表示，未來川普眼中的新美股，AI相關族群仍繼續扮演盤面多頭主攻，而與AI具高度相關的半導體、核能、以及國防相關類股，也有機會出現政策預期驅動下的技術性修復，帶動主要投資AI、半導體、核能、國防等四大利基產業的「川普新政概念ETF」，將共享新政策紅利。

據統計，川普2.0時代受惠川普新政的ETF績效表現亮眼，其中鎖定美國核能發電、國防科技，與太空衛星的三類主題ETF，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力（00920）、元大航太防衛科技（00965）、及第一金太空衛星（00910）共四檔，周漲幅皆有2%以上。

新光投信認為，受惠川普新政策與AI高耗電產業需求的雙重助攻，美股核能電力板塊中，像GE Vernova、NRG Energy、Constellation Energy、Vistra等今年來股價漲逾50%，建議投資人與其單押個股淘金，不如透過被動投資美國電力基建ETF，更完整掌握美國多元低碳電力題材。

展望後市，富蘭克林證券投顧表示，8月、9月，向來是一年內美股表現溫吞時期，而半導體與藥品關稅也即將揭曉，可能提高市場不確定性。預期第3季美國經濟將短暫放緩但不至於陷入衰退，第4季經濟動能可望隨減稅政策發酵而逐步回升，伴隨聯準會有望降息，全球風險性資產短線震盪，但無礙長多格局。

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