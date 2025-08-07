首檔非投等債主動ETF 26日起募集

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D）為全台首檔非投等債主動式ETF，預於8月26日至29日展開募集，發行價為10元，採月配息機制，預估年化配息率上看8%。

00981D經理人陳昱彰指出，相較於被動追蹤式債券ETF具備四大優勢，首先是可靈活調整債券存續期間；其次是當景氣轉弱、風險升溫時，可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與收益性資產的投資人而言更具吸引力。

第三，相較被動追蹤式債券ETF，00981D的基金管理團隊可挑選同發行人中票息率較高個券，藉此優化票息率。最後是相較於被動追蹤式債券ETF更具彈性，可依市況調整部位，可望讓債券投資潛力再升級。

中國信託投信表示，這檔ETF透過三大策略主動出擊，搶占投資先機。首先是把握高殖利率時點進場；其次是挖掘「墮落天使」債券的超賣機會，也就是趁債券遭降評、短線超賣狀況出現時加碼優質企業債；最後更精選同發行人中票息率較佳的債券標的。透過上述靈活操作，把握獲取資本利得的機會。

00981D是兼顧收益潛力與策略彈性的資產配置選項，尤其在主動操作機制下，更能因應景氣變化動態調整，聚焦關鍵信評。

當前美國經濟雖仍面臨高赤字與降息預期交錯的階段，但其經濟基本面依然穩健，法人機構多預期未來12個月進入衰退的機率不高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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