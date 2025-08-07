主動式ETF 靈活出擊

臺灣ETF市場在過去20多年間蓬勃發展，隨著各式被動式ETF產品推陳出新，商品主題從市值型、產業型到主題型應有盡有，且涵蓋股票、債券及大宗物資等多種類別，使臺灣ETF市場規模位居亞洲第三大。

2024年底，主管機關開放主動式ETF及被動式平衡型ETF，將帶領臺灣ETF市場邁向新一波的高峰。截至2025年7月，已有六檔主動式ETF上市掛牌，象徵臺灣ETF市場從過去單純追蹤指數的被動投資，正式跨足到主動管理操作策略的全新領域，為投資人提供多元選擇。

這也展現證交所與所有ETF市場參與者，共同推動臺灣成為亞洲資產管理中心的決心。而目前已上市的六檔主動式 ETF，產品投資範圍廣泛，涵蓋國內、外股票，並有市值型、主題型等多元商品類型。

主動式ETF在操作上最大的特色是無須追蹤指數，這賦予了基金經理人操作彈性。經理人可根據基金設定的投資目標與策略，靈活調整投資組合以因應市場變化，進而追求潛在超額報酬的機會。此外，主動式ETF並非強制須設定績效指標，部分主動式ETF設有績效指標，可作為投資人評估其績效表現的參考。

然而，投資人須特別留意，主動式ETF並無追蹤、模擬或複製績效指標之表現，且主動式ETF並不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，過去績效也不代表未來績效的保證。

主動式ETF投資組合採用「全透明揭露」設計，投信公司每營業日基金淨值結算後，須在其官方網站揭露當日實際投資組合，讓投資人能更清楚掌握基金操作方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。