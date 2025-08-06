主動中信非投等債 00981D 26日開募

許多人把非投等債與「垃圾債」畫上等號，認為是高報酬、高風險。但時至今日，非投等債企業信評已經出現質變，不僅體質轉強，違約率也下降，成為相對穩健投資標的。中國信託投信推出全台首檔非投等債主動式ETF──中信價值策略非投資等級債券主動式ETF基金（00981D），預於8月26日至8月29日展開募集，具備4大優勢，可望成為追求穩定現金流投資人的投資新選項。

中國信託投信表示，根據歷史資料顯示 ，過去25年來，非投等債企業的財務體質出現強烈質變，評級結構亦顯著改善，其中違約率相對較低的BB級債券占比，已從1999年的33%，上升至2024年的52%，成為非投等債最主要的評級。這也顯示，當前主流的非投等債產品，較以往展現更強的財務體質與償債能力，因而可望成為兼具收益與靈活性的資產新選擇。

不僅如此，2009年金融風暴後，市場利率維持相對低檔，有助企業籌資，降低利息成本，進而提升獲利表現。在這段期間，非投等債企業利潤率拉升，平均違約率也同步下降。這也凸顯，在整體經濟表現穩健的「黃金年代」，非投等債可望較公債與投等債取得更高的風險溢酬，為收益追求型投資人創造潛在報酬空間。

00981D經理人陳昱彰指出，當前美國經濟雖仍面臨高赤字與降息預期交錯的階段，但其經濟基本面依然穩健，法人機構多預期未來12個月進入衰退的機率不高。尤其美國在通過「大而美」法案後，預算赤字創下歷史新高，聯準會升息將導致政府支出進一步增加，為免財政惡化，聯準會雖不至於快速降息，但也難轉向升息，顯示目前債券殖利率已進入高原期末端。

此外，陳昱彰表示，目前美元指數位處相對低檔區，投資人此時布局美元計價的00981D，倘若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。此外，非投等債因高票息特性，長期持有亦可有效緩衝利率波動所帶來的價格風險。

陳昱彰進一步指出，相較於被動追蹤式債券ETF，00981D具備四大優勢，首先是可靈活調整債券存續期間；其次是當景氣轉弱、風險升溫時，可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與收益型資產的投資人而言更具吸引力。

第三，相較被動追蹤式債券ETF，00981D的基金管理團隊可挑選同發行人中票息率較高的個券，藉此優化票息率。最後是相較於被動追蹤式債券ETF，00981D更具彈性，可依市況調整部位，可望讓債券投資潛力再升級。

中國信託投信表示，00981D透過三大策略主動出擊，搶占投資先機。首先是把握高殖利率時點進場；其次是挖掘「墮落天使」 債券的超賣機會，也就是趁債券遭降評、短線超賣狀況出現時加碼優質企業債；最後更精選同發行人中票息率較佳的債券標的。透過上述靈活操作，把握獲取資本利得的機會。

中國信託投信表示，00981D發行價為10元，採月配息機制。隨著市場環境變化趨於複雜，單純追蹤指數已難因應波動起伏，00981D是兼顧收益潛力與策略彈性的資產配置選項，尤其在主動操作機制下，更能因應景氣變化動態調整，聚焦關鍵信評。可望成為追求現金流，以及偏好波動較股票小、且小額起步的投資人長期投資選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。