與聯準會降息賽跑！中信投信推第二檔主動式ETF 進軍非投等債

金管會開放投信業者進軍主動式ETF，中信銀繼先前發行的美股主動式ETF之後，今天宣布發行旗下第二檔主動式ETF主動中信非投等債00981D，將自8月26日至8月29日展開募集。中信投信總經理陳正華指出，在高股息ETF息率下降，以及聯準會降息在即之際，現在可說是投資非投等債的好時機；陳正華也指出，若觀察過去五年、十年，非投等債的違約率已越來越低，屬非投等領域的相關企業體質已開始好轉，和以往被視為「垃圾債」的情況有所不同。

根據中信投信規畫該檔主動式非投等債ETF，年化報酬率將超過8%，超過9成都投資在美國債券，採取月配息，發行價為每單位10元。由於是主動式ETF，相較於被動式的債券ETF，一個月才能調整一次成份部位，主動式ETF可由經理人隨時視債市情況變動來加減碼個別的標的，在市場動盪之際的「機動性」更高。

另一個外界尚未注意到的，則是從5、6月起隨著美國股債震盪衝擊企業營運，一些投資等級公司被打入非投資等級，亦即俗稱的「墮落天使」，00981D經理人陳昱彰分析，尤其壽險公司不能投資非投等債，另外被動型的投資等級債券ETF也必須在一個月內賣出這些已降為投等債的部位，使市場發生「供過於求」的狀況，此時更是非投等債操作切入的好買點。

中信投信觀察，非投等債之中，違約率相對較低的BB級債券占比已從1999年的33%，上升至2024年的52%，成為非投等債最主要的評級。而此次中信投信發行的這檔主動式非投等債ETF，BB級部位占比8成，2成的部位為B級，另外預定投資的債券檔數在80檔至200檔，將發揮相當的風險分散效果。

此外，值得注意的是「存續期間」，一般的被動式債券ETF的債券存續期間以1至2年居多，但這檔主動式非投等債ETF則把存續期間拉長為3至7年，中信投信評估年底之前聯準會可能降息2碼，陳昱彰分析，降息對債券價揚的效益，若以存續期1年和3年相較，後者可放大為前者的3倍。陳昱彰接著也分析過去美國福斯汽車的信評從非投資等級回到投資等級的經驗指出，體質不佳的企業有不少轉佳的例子，而當非投等回到投等時，也就是這檔主動式ETF在操作時獲利了結的時刻；此外，即使景氣轉弱、風險升溫時，基金操盤人亦可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力。

對於美國整個大環境，陳昱彰分析，當前美國經濟雖仍面臨高赤字與降息預期交錯的階段，但其經濟基本面依然穩健，法人機構多預期未來12個月進入衰退的機率不高。尤其美國在通過「大而美」法案後，預算赤字創下歷史新高，聯準會升息將導致政府支出進一步增加，為免財政惡化，聯準會雖不至於快速降息，但也難轉向升息，顯示目前債券殖利率已進入高原期末端。此外，倘若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。此外，非投等債因為「高票息」特性，長期持有亦可有效緩衝利率波動所帶來的價格風險，同時相較於被動追蹤式債券ETF只能盯住指數，主動式的債券ETF可由經理人直接挑選票息率較高的個券，藉此優化票息率。

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