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新ETF一整年拚績效！00952站回發行價還創新高 同梯產品表現一表比高下

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年新掛牌ETF中，凱基台灣AI50（00952）8/5收盤再創新高，4月以來含息報酬率達48.53%，明顯領先同梯競品，展現AI主題ETF動能。中央社
2024年新掛牌ETF中，凱基台灣AI50（00952）8/5收盤再創新高，4月以來含息報酬率達48.53%，明顯領先同梯競品，展現AI主題ETF動能。中央社

台股ETF市場自去年起熱度不減，2024年新掛牌ETF就有9檔同台較勁，主題從高息、科技到AI百花齊放。經歷一年市場檢驗，凱基台灣AI50（00952）成為唯一「站回發行價且創新高」的新兵，8/5收盤10.13元，含息報酬率自4月低點以來高達48.53%，居同梯產品之冠。

根據CMoney資料，台股ETF總檔數已增至70檔，市場規模突破3.3兆元，競爭程度前所未見。回顧2024年新ETF，有台新臺灣IC設計（00947）、兆豐電子高息等權（00943）、群益科技高息成長（00946）、凱基優選30（00938）、元大台灣價值高息（00940）、FT臺灣永續高息（00961）、野村趨勢動能高息（00944）、統一台灣高息動能（00939）等。大部分新兵遇到國際政經風險、市場回檔等考驗，價格多未站回發行價，僅00952表現突出。

比較表顯示，00952自4月反彈後含息報酬率高達48.53%，同梯次次高為00947的39.84%，其餘新ETF報酬多在30%上下，仍與00952拉開差距。法人分析，AI主題2024年表現強勢，相關個股受惠雲端運算、AI伺服器、終端應用爆發，推升00952含息表現領先。其成分股涵蓋上游晶片、中游零組件、下游組裝，投資組合橫跨AI產業鏈，有效分散單一權值股風險。

達人指出，00952指數設計具持股上限，能降低單一成分波動，讓更多具潛力的中小型AI概念股有機會成長。隨著AI題材持續受市場追捧，產業鏈營運數據不斷報喜，00952得以保持領先優勢。

不過，各家同梯新ETF亦有自身特色，例如00947主攻IC設計產業、00943強調等權分散與高息策略、00946與00938鎖定科技與優選成分股等，投資人可根據主題、報酬、波動與產業偏好分散布局，尋找適合自身投資組合的產品。

00952在新掛牌ETF中表現亮眼，憑藉完整AI產業鏈布局與強勢成分股，躍居「去年ETF新兵報酬王」；但同質型ETF各有差異，建議依需求與風險屬性多元參考。

股票代號股票名稱8/5收盤價(元)歷史最高價(收盤，元)4/9以來含息報酬(%)
00952凱基台灣AI5010.1310.1348.53
00947台新臺灣IC設計14.0416.2639.84
00943兆豐電子高息等權14.3115.8631.77
00946群益科技高息成長9.4910.9030.18
00938凱基優選3014.9414.9929.02
00940元大台灣價值高息9.2310.3827.31
00961FT臺灣永續高息9.3610.0920.77
00944野村趨勢動能高息14.2915.6020.29
00939統一台灣高息動能13.815.0718.76

資料來源：CMoney。資料日期：2025/8/5。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 成分股 00952凱基台灣AI50 00947台新臺灣IC設計 00938凱基台灣優選30 00939統一台灣高息動能 00944野村台灣趨勢動能高股息 00943兆豐台灣電子成長高息等權重

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