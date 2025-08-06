新ETF一整年拚績效！00952站回發行價還創新高 同梯產品表現一表比高下
台股ETF市場自去年起熱度不減，2024年新掛牌ETF就有9檔同台較勁，主題從高息、科技到AI百花齊放。經歷一年市場檢驗，凱基台灣AI50（00952）成為唯一「站回發行價且創新高」的新兵，8/5收盤10.13元，含息報酬率自4月低點以來高達48.53%，居同梯產品之冠。
根據CMoney資料，台股ETF總檔數已增至70檔，市場規模突破3.3兆元，競爭程度前所未見。回顧2024年新ETF，有台新臺灣IC設計（00947）、兆豐電子高息等權（00943）、群益科技高息成長（00946）、凱基優選30（00938）、元大台灣價值高息（00940）、FT臺灣永續高息（00961）、野村趨勢動能高息（00944）、統一台灣高息動能（00939）等。大部分新兵遇到國際政經風險、市場回檔等考驗，價格多未站回發行價，僅00952表現突出。
比較表顯示，00952自4月反彈後含息報酬率高達48.53%，同梯次次高為00947的39.84%，其餘新ETF報酬多在30%上下，仍與00952拉開差距。法人分析，AI主題2024年表現強勢，相關個股受惠雲端運算、AI伺服器、終端應用爆發，推升00952含息表現領先。其成分股涵蓋上游晶片、中游零組件、下游組裝，投資組合橫跨AI產業鏈，有效分散單一權值股風險。
達人指出，00952指數設計具持股上限，能降低單一成分波動，讓更多具潛力的中小型AI概念股有機會成長。隨著AI題材持續受市場追捧，產業鏈營運數據不斷報喜，00952得以保持領先優勢。
不過，各家同梯新ETF亦有自身特色，例如00947主攻IC設計產業、00943強調等權分散與高息策略、00946與00938鎖定科技與優選成分股等，投資人可根據主題、報酬、波動與產業偏好分散布局，尋找適合自身投資組合的產品。
00952在新掛牌ETF中表現亮眼，憑藉完整AI產業鏈布局與強勢成分股，躍居「去年ETF新兵報酬王」；但同質型ETF各有差異，建議依需求與風險屬性多元參考。
|股票代號
|股票名稱
|8/5收盤價(元)
|歷史最高價(收盤，元)
|4/9以來含息報酬(%)
|00952
|凱基台灣AI50
|10.13
|10.13
|48.53
|00947
|台新臺灣IC設計
|14.04
|16.26
|39.84
|00943
|兆豐電子高息等權
|14.31
|15.86
|31.77
|00946
|群益科技高息成長
|9.49
|10.90
|30.18
|00938
|凱基優選30
|14.94
|14.99
|29.02
|00940
|元大台灣價值高息
|9.23
|10.38
|27.31
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.36
|10.09
|20.77
|00944
|野村趨勢動能高息
|14.29
|15.60
|20.29
|00939
|統一台灣高息動能
|13.8
|15.07
|18.76
資料來源：CMoney。資料日期：2025/8/5。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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