新ETF一整年拚績效！00952站回發行價還創新高 同梯產品表現一表比高下

台股ETF市場自去年起熱度不減，2024年新掛牌ETF就有9檔同台較勁，主題從高息、科技到AI百花齊放。經歷一年市場檢驗，凱基台灣AI50（00952）成為唯一「站回發行價且創新高」的新兵，8/5收盤10.13元，含息報酬率自4月低點以來高達48.53%，居同梯產品之冠。

根據CMoney資料，台股ETF總檔數已增至70檔，市場規模突破3.3兆元，競爭程度前所未見。回顧2024年新ETF，有台新臺灣IC設計（00947）、兆豐電子高息等權（00943）、群益科技高息成長（00946）、凱基優選30（00938）、元大台灣價值高息（00940）、FT臺灣永續高息（00961）、野村趨勢動能高息（00944）、統一台灣高息動能（00939）等。大部分新兵遇到國際政經風險、市場回檔等考驗，價格多未站回發行價，僅00952表現突出。

比較表顯示，00952自4月反彈後含息報酬率高達48.53%，同梯次次高為00947的39.84%，其餘新ETF報酬多在30%上下，仍與00952拉開差距。法人分析，AI主題2024年表現強勢，相關個股受惠雲端運算、AI伺服器、終端應用爆發，推升00952含息表現領先。其成分股涵蓋上游晶片、中游零組件、下游組裝，投資組合橫跨AI產業鏈，有效分散單一權值股風險。

達人指出，00952指數設計具持股上限，能降低單一成分波動，讓更多具潛力的中小型AI概念股有機會成長。隨著AI題材持續受市場追捧，產業鏈營運數據不斷報喜，00952得以保持領先優勢。

不過，各家同梯新ETF亦有自身特色，例如00947主攻IC設計產業、00943強調等權分散與高息策略、00946與00938鎖定科技與優選成分股等，投資人可根據主題、報酬、波動與產業偏好分散布局，尋找適合自身投資組合的產品。

00952在新掛牌ETF中表現亮眼，憑藉完整AI產業鏈布局與強勢成分股，躍居「去年ETF新兵報酬王」；但同質型ETF各有差異，建議依需求與風險屬性多元參考。

股票代號 股票名稱 8/5收盤價(元) 歷史最高價(收盤，元) 4/9以來含息報酬(%) 00952 凱基台灣AI50 10.13 10.13 48.53 00947 台新臺灣IC設計 14.04 16.26 39.84 00943 兆豐電子高息等權 14.31 15.86 31.77 00946 群益科技高息成長 9.49 10.90 30.18 00938 凱基優選30 14.94 14.99 29.02 00940 元大台灣價值高息 9.23 10.38 27.31 00961 FT臺灣永續高息 9.36 10.09 20.77 00944 野村趨勢動能高息 14.29 15.60 20.29 00939 統一台灣高息動能 13.8 15.07 18.76 資料來源：CMoney。資料日期：2025/8/5。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。