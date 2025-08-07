00981D主打「墜落天使債」策略！主動捕捉…錯殺機會兼顧現金流與資本利得

美債降息延後、匯率波動劇烈，不少投資人對債券ETF信心下滑。尤其過去多數債券ETF採被動式策略，遇上市場大轉折時無法及時調整，價格長期低檔徘徊，讓「債挖」叫苦連天。

財經雪倫與股魚老師在《投資嗨什麼》YouTube頻道也直言「現在許多債券投資人都苦不堪言。」然而，2025年開始，主動式債券ETF成為市場新亮點，為債券族帶來新的可能。

主動式ETF有何不同？

股魚老師指出，2025年金管會開放主動式ETF掛牌上市，投信團隊可由專業經理人根據市場環境主動調整持債組合，不再僅追蹤指數。

「主動式產品有機會擊敗大盤，幫投資人挖掘被低估的債券，提升債息與資本利得。」特別是在利率與景氣關鍵轉折期，主動型商品能靈活調整長短債部位，把握中短債利多，也能即時避開風險債，帶來彈性優勢。

00981D產品亮點：主動調整、精選墜落天使債機會

股魚老師說明：「這檔中信的主動式債券ETF裡面，有一個非常有趣的策略，就是包含了『墜落天使債券』的買賣策略。什麼是墜落天使？大家常問，天使從天上掉下來就變成墜落天使了嗎？沒錯，這個概念是正確的。所謂墜落天使，是指一間公司原本屬於投資級債券，但因短期市場出現不利消息，大家搶著賣出，信評公司也可能立刻將評級從BBB降到BB。這過程會導致債券價格大跌，殖利率瞬間升高。」

「其實，若這間公司的本質還是好的，這時反而是撿便宜的好時機。只是一般人很難抓到這種機會，需要專業經理人來監控。專業機構會去判斷這家公司基本面是否真的惡化，還是短暫被錯殺。如果確認只是短期利空、基本面沒問題，經理人就會出手買進。等到市場情緒過了，價格通常會反彈，投資人就有機會賺到這段價差。」

「中信主動式債券ETF的特色，就是能即時監測墜落天使出現的時間點，以及公司的基本面變化，掌握被錯殺的買進機會。這也讓投資人除了獲得高息外，還有潛在的資本利得空間。」

風險管控、適合誰買？

股魚老師提醒，非投資等級債波動大於投資級債，但只要產品組合重點在BB等級，違約率其實不高，CCC才是風險主因。

00981D由專業經理人篩選，剔除基本面惡化個債，有效控管潛在風險。

這類ETF適合追求現金流的投資人，也適合小資族、波動承受度較高的投資人，發行價10元，小額門檻降低入場壓力。「如果希望資產組合進可攻、退可守，00981D值得列入債券型商品參考名單。」

投資要有新觀念 主動調整搶優勢

2025年是主動式ETF元年，產品主打主動調整與持續優化，能因應快速變化的債市環境。對不熟悉債券市場的新手，建議先以投資級債為核心，進階再適度納入主動式非投資等級債ETF，把握高息與波動機會。

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