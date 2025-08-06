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三寶爸抱走威力彩17.53億「想買美債」成最大債蛙？專家笑點讚：他很聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
威力彩頭獎三寶爸規劃買房與美債，引發網友熱議。專家解釋美債為無風險資產，00687B等美債ETF配息穩健、流動性高，成為穩健型投資人熱門選擇。（路透）
威力彩頭獎三寶爸規劃買房與美債，引發網友熱議。專家解釋美債為無風險資產，00687B等美債ETF配息穩健、流動性高，成為穩健型投資人熱門選擇。（路透）

台彩公布6月威力彩得主是一名40多歲三寶爸，獨得17.53億元。他捐出3000萬元做公益後，預計剩餘獎金投入買房、美債和金融股。此消息曝光後，網友紛紛討論「為什麼選美債？」專家解釋，美債是全球公認的無風險資產，通常有固定利息，報酬可預期。今年台幣升值，購買美債的成本變低，加上美債殖利率仍處高檔，對於大筆現金持有者來說，的確是合理選擇。

三寶爸買美債的話題在PTT掀起熱議。有人懷疑「美債業配文吧」、「這劇本很新耶 買美債XD」，但也有網友認同「這個錢買美債真爽」、「買個一億美債，剩下拿去爽就能過好幾輩子」、「現在美債殖利率也超過4.5%，放著躺著過」、「買一億，一年領500萬不用繳稅」、「現在買美債怎麼輸！該出現的利空都來一輪了還有什麼未爆彈」。

債券專家進一步說明，美債由美國聯邦政府發行，背後有全球最大經濟體作保，從未違約，被視為無風險資產，金融市場的避險首選。只要持有到期，固定利息可鎖定報酬。以8月6日為例，美國10年期公債殖利率4.22%，比銀行定存高，且定存利息有額度限制，相較之下美債投資吸引力更大，流動性也高。

今年以來，部分「債蛙」忽略台幣升值、或過度槓桿導致風險，但只要不開槓桿，美債殖利率大多在3.88%~4.8%區間。在台股處於高檔時，適度布局美債可分散風險，近期法人也陸續進場。

專家補充，持有大筆現金的投資人除了直投美債，也可選擇債券ETF，如國泰20年美債（00687B），其規模超過千億，流動性高，每年配息4次，年化配息率約4~5%，屬合理水準。民眾可透過台灣券商交易，無需開海外帳戶，且配息屬境外所得，免繳二代健保補充保費及預扣稅。美債ETF，尤其是00687B，對追求穩定配息及資產安全的投資人相當適合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債蛙 台彩 分散風險 00687B國泰20年美債

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