00878持續降息…超額配息走入歷史？專家3因應法則公開：加碼、汰弱留強、看總績效

超額配息再見！問就是看總績效

你是不是覺得：這次00878宣布每股配息從0.47元調降到0.4元，降幅達到14.9%，投資人的情緒反應卻異常冷靜，沒有出現大規模的「棄養」風潮？

那是因為近期的美股、台股的走勢都還算堅挺，00878的成份股股價處在緩步上升的趨勢，所以00878的淨值、股價也就隨之慢慢上升、不受調降配息的利空影響，再加上00878本身的擁護者夠忠實，也讓00878的投資人很能認同這項調降配息的決定，而沒有出現像00929當初宣布大降配息之後，產生的棄養風潮。

超額配息無法長久

其實聰明人都知道：超過10%以上的高配息ETF年化殖利率都是不正常的現象，因為台股的高配息個股的平均配息率在5～6%(最近股價一直漲，股息殖利率就更低了），能配到10%以上年化殖利率的ETF，所拿來配息的資本利得平準金，也只有在多頭市場才會出現，空頭市場來臨時，基金淨值都縮水了，哪裡還有資本利得可以拿來配息？所以高配息ETF的10%以上年化殖利率終究不是常態。

不過，現在人氣最旺、資產規模最大的高配息ETF - 00878也加入「正常化」配息的行列之後，相信不久的將來，00919、00918....等這些以往「很敢配」、「慷慨配」的人氣ETF，也一定會跟進調降配息。

這就好像30年以前，台股股價漲不停，所以台股投資人喜歡上市公司配發股票股利，各個公司也從善如流，常常配發股票股利、而不配現金股利給股東。後來一些績優公司（包括台積電、聯發科...）認為配發股票股利會稀釋每股盈餘，漸漸改配現金股利，直到現在就成為了各個公司分配股利的主流。

總績效放第一位

這樣一來，投資人應該怎麼看待、因應未來高配息ETF調降配息、年化殖利率降到可能7%以下呢？

一、問！就是「加碼張數」，拉升ETF調降配息後的總配息金額。 二、問！就是「汰弱留強」，受到調降配息而出現資產規模、受益人數、定期定額扣款金額...都大縮水的ETF，還是要適時關注它，必要時得汰弱留強、不留情。 三、問！就是「看總績效」，本來就不能只看高配息ETF的年化殖利率，現在降配息成趨勢之後，更是要把基金總績效（含配息）放在第一位，因為好績效的ETF，股價是不會寂寞的。

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