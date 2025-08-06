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AI 持續發燒 美國科技股 ETF 6月底以來賺飽飽

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內美國科技股ETF績效表現。(資料來源：CMoney)
國內美國科技股ETF績效表現。(資料來源：CMoney)

關稅戰後，市場原本擔心四大CSP業者調降資本支出，但4-5月財報季仍釋出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，此外，美國鬆綁AI晶片龍頭輝達H20晶片銷陸禁令，更是助攻AI後市成長力道，激勵美國科技股頻創新高，連帶也推國內美國科技股ETF6月底以來全面勁揚，漲幅在3%~7%，若將時間拉長至5月底以來，台新標普科技精選ETF（009807）奪5月及6月底以來績效雙冠王。

009807，股價持續創下5月28日掛牌以來新高價位，表現亮眼，成為今年科技主題ETF中的一匹黑馬，顯示資金對於美股科技股的投資信心明顯升溫。009807追蹤的「標普科技精選行業指數」，涵蓋美國最具代表性的科技龍頭企業，包括半導體、雲端服務、AI應用、軟體平台等高成長產業。成分股中不乏NVIDIA、Microsoft、Apple等市場熟知的AI核心公司，具有高度話題性與成長潛力,加上AI、資料中心、雲端等創新應用持續推升科技股獲利動能，成為推動科技股走強的關鍵推手，也是績效突出的關鍵。

009807研究團隊表示，根據Bloomberg數據，美國科技股2025年第2季財報普遍優於預期，加上美國聯準會態度轉鴿，帶動大型科技股股價節節上升。展望後市，AI與科技創新不是短線題材，而是橫跨企業營運、政府政策與消費行為的結構性趨勢，尤其ChatGPT等應用掀起全球AI浪潮，不僅改變科技業生態，也帶動從伺服器、雲端平台到軟體應用的整體成長。整體而言，受惠於AI資本支出增溫、應用擴大、美國出口限制鬆綁等利多條件，後續科技股長線趨勢仍然樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 科技股 美國聯準會

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