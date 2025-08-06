2025年全球型ETF表現超車美國！雨果：VT…7個月報酬10.6％居冠

今年全球的表現比美股好

看一下今年至今7個月的幾檔ETF表現，VT（全球股市）以10.61%勝過VOO（美國標普500）7.15%，也勝過VTI（全美市場）6.68%。

VT將投資分散到了全球市場，預期應該是比單一美國市場波動更小，期待報酬也更少的一項ETF標的，但今年的表現卻不是這樣。風險更低的VT，今年至今的不計息報酬勝過代表美國市場的VOO與VTI。

再細查一下是那些國家或地區帶來比美國更好的報酬，足以讓VT的報酬率超過VOO。第二張圖顯示，歐洲今年帶來超過20%的漲幅，新興市場也帶來13.9%的漲幅，又以中國市場的23.47%貢獻最大，日本也有漲幅11.82%的貢獻。

補充：VT的成分股，依據MoneyDJ至6月底的資料，美國佔62.8%、日本佔5.6%、英國佔3.4%、中國佔3.2%、歐洲國家佔14.8%。

當然，這只是2025年1至7月的表現，不能代表長期績效。若時間拉長到5年來看，美國VOO還是以87.84%領先VT的61.05%，更遠勝其他地區與主要國家。

不過代表台灣的台灣50，今年不含息報酬率（6.06%）雖略輸美股，但5年期的績效是96.67%，還是贏過標普500。

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