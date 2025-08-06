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8月新基金募集 債券 ETF 夯

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
至8月底將募集的新基金。資料來源：FUNDDJ、2025/08/06
至8月底將募集的新基金。資料來源：FUNDDJ、2025/08/06

新基金募集熱潮不絕，統計至8月底將募集的基金共計有5檔，當中2檔為債券ETF，分別為將在8/25~8/27募集的群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF（00985B），訴求防禦與收益兼具的短天期債以因應市場波動，及緊接在後於8/26開募的00981D中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF，可見隨台灣投資人對於債券ETF的投資偏好提升下，進而吸引投信發行不同產品滿足市場需求。

此外，另有主動式股票ETF-00986A台新全球龍頭成長主動式ETF，及多重資產型基金-富邦雙核心戰略多重資產基金、組合型基金-鋒裕匯理CIO精選保守基金也都將在8月底前募集。

財富管理專家表示，今年來ETF產品募集依舊火熱，截至8/4止，36檔新成立的基金中，高達23檔都是ETF，當中債券ETF占6檔，類型含括投等債、非投等債，甚至是主動式債券ETF，緊接著8月份又將有00985B、00981D兩檔新兵登場，可見國人對於以債券ETF來進行資產配置或收益管道建立之需求不減。

財富管理專家說，以即將募集的00985B群益ESG投等債0-5 ETF來看，這檔產品鎖定0-5年期短天期BBB投等債，並將ESG納入選債標準，有助兼顧投資人既想存債，又冀望能穩健抗震、掌握資產品質的需求。

00985B經理人謝明志表示，近日美國關稅政策陸續出爐，投資上須留意後續對經濟與通膨帶來的影響，及聯準會政策動向變化，在市場不確定性猶存下，資金仍可望持續朝穩健固收資產配置，其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上更相對穩健，加上短天期債因存續期間短，對利率波動的敏感度相對較低，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，透過相關ETF適度配置，有助進一步平衡波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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