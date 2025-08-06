8月投資人必看！金管會新規改變遊戲規則：高息ETF還能賺？關鍵指標揭曉

隨著台灣投資市場的蓬勃發展，高股息ETF一直是許多投資人追求穩定現金流的重要選擇。然而，近年來部分高股息ETF透過收益平準金或資本利得「補配息」的現象，引發市場對其真實性與可持續性的質疑。

為了規範市場行為並保障投資人權益，金管會於2025年7月正式修訂了「收益平準金作為收益分配來源實務指引」，對ETF的配息機制進行更嚴格的規範。本文將深入解析新指引的核心內容及其對高股息ETF市場的影響，並以2025年7月「配息王」00961為例，試算新指引下的配息規範，幫助投資人更清楚了解未來投資方向。

收益平準金」怎麼改？投資人最需注意的三大重點

金管會的新指引，核心在於讓ETF的配息回歸真實，避免業者為了衝高配息率而濫用會計科目。投資人需要特別關注以下三大原則：

1.實際配息率 vs. 參考配息率：配息不能漫天喊價

原則：ETF的「實際配息率」不應超過「參考配息率」。

白話說：ETF配多少錢，不能再由投信公司隨意決定，必須參考其追蹤指數的表現。股票型ETF的參考配息率，主要由「指數含息報酬率」減去「指數價格報酬率」來決定，相當於該指數的真實股利率。

2.收益平準金啟動條件：不能隨意動用

原則：必須滿足兩條件其中之一，才能動用收益平準金。

條件一：ETF的配息率低於參考配息率時。

條件二：本期ETF因淨申購導致流通在外單位數超過前期一定比例

白話說：收益平準金回歸初衷，是為了避免新資金稀釋原有股東的股息。只有在「本期ETF流通在外單位數超過前期10%」時才能動用，不能再當作美化配息率的工具。

此外，收益平準金實際使用比例不得高於收益分配權最後交易日（即除息前一日）帳列之收益平準金帳列之所有可分配收益之比例。

3.收益分配順序：股息、利得優先，按頻次發放

原則：配息應優先使用「股息」、「利息」與「已實現資本利得」，且必須按配息頻率逐次發放。

白話說：賺到的股息和價差要先配給投資人，最後才可以因淨申購導致流通在外單位數超過前期10%才動用到收益平準金。另外，如果是季配息，那每次至少要配發已實現收益的1/4；月配息則至少要配發1/12。這項規定可以避免投信將收益「藏起來」，等到特定時候再一次性倒出，創造超高配息的假象，也可避免將過去受益人所賺的錢拿去分配給未來的受益人，造成分配不公的現象。

配息更真實 投資策略大洗牌

新指引上路後，對投資人而言是重大利多，將引導市場走向更健康的發展：

告別「超額配息」：過去靠動用資本利得，甚至收益平準金來「灌水」拉高配息率的產品，將受到嚴格限制。未來ETF的配息率將更貼近其成分股的真實基本面。

配息更具可持續性：配息來源更透明，投資人領到的息收將更「純粹」，降低了因市場行銷或短線操作帶來的不確定風險。

資金運用更靈活：投資人可以回歸「總報酬」的思考模式。若需要現金流，可自行賣出部分ETF持股，而不必被動依賴可能無法持續的超高配息政策。

00961配息實測：新指引下高配息還有可能嗎？

那麼，10%以上的超高年化配息率真的會走入歷史嗎？我們以2025年7月的「配息王」FT永續高息ETF（00961）為例，直接用公式試算給你看。

00961在7月1日公告每單位配息0.115元，以當日市價9.27元計算，單次配息率為1.24%，年化配息率高達14.89%，引發市場熱議。其配息組成中，股利所得佔27.3%、收益平準金佔72.7%。

我們來逐一檢視它是否符合新規範：

公式試算 總配出金額= 配息金額 × 已發行受益權單位數 0.115元 × 172,511,000單位 = 19,838,765元` 收益平準金動用金額= 總配出金額 × 收益平準金佔比 19,838,765元 × 72.7% = 14,422,782元` 股利所得金額 = 總配出金額 × 股利所得佔比 19,838,765元 × 27.3% = 5,415,983元`

合規檢視：

1.實際配息率 < 參考配息率？

經查，00961追蹤的指數，同期間的指數實際股息率為3.78%，00961單次配息率為1.24%並未超過參考值，符合規定。

2.符合平準金動用門檻？

00961在該收益分配期間，基金單位數成長了112.95%，因大量申購導致規模顯著放大，符合動用平準金的條件。

3.優先科目分配是否合規？

依照公告顯示，本次配息中，00961的現金股利佔比高達27.3%，之後才動用收益平準金，佔比為72.7%，符合規定。

結論：從00961的案例來看，即使在新指引的嚴格規範下，只要ETF本身選股能力強，成分股真能帶來高額股息與資本利得，超越10%的年化配息率依然有機會達成。新規定淘汰的是「虛胖」的配息，而非「實力派」的高股息。

H2:投資人Q&A：最簡單的觀察指標、未來高股息該怎麼選？

面對新規，投資人不必慌張。未來在挑選高股息ETF時，可以更聚焦在以下幾個關鍵點：

觀察指標：除了看配息率，更要關注「含息總報酬」。這代表了ETF真正的賺錢實力，避免陷入「賺了股息、賠了價差」的窘境。

如何選擇：優先選擇那些長期績效穩健、選股邏輯清晰，並關注選股注重成長性、填息能力的標地。你可以從投信官網的配息公告中，輕易找到收益組成的詳細資訊。

總結來說，金管會的新指引讓高股息ETF的投資環境更加透明健康。這是一個絕佳的時機，讓投資人重新檢視自己的投資策略，回歸價值投資的本質，做出更聰明、更長遠的決策。

本文整理了近期台灣市場熱門高股息ETF的含息報酬率，提供投資人作為參考依據。

代號 股號 收盤價（元） 近一月報酬率(%) 近三月報酬率(%) 近一年報酬率(%) 近兩年報酬率(%) 0056 元大高股息 34.8 3.4 10.4 1.8 17.3 00961 FT臺灣永續高息 9.3 3.2 3.8 - - 00940 元大台灣價值高息 9.2 2.9 7.2 -0.5 - 00929 復華台灣科技優息 17.8 2.8 6.1 -2.0 25.1 00900 富邦特選高股息30 13.1 2.6 7.5 -7.2 16.0 00713 元大台灣高息低波 50.9 1.3 3.5 -1.5 28.1 00731 復華富時高息低波 67.2 1.2 5.2 -3.2 14.4 00918 大華優利高填息30 21.8 1.0 7.8 5.1 30.1 00939 統一台灣高息動能 13.8 0.9 5.2 1.7 - 00878 國泰永續高股息 21.1 0.8 6.2 1.1 10.2 00919 群益台灣精選高息 21.5 0.2 5.2 -0.5 27.5 資料來源：CMoney 資料日期:2025.07.30

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。