8月投資人必看！金管會新規改變遊戲規則：高息ETF還能賺？關鍵指標揭曉
隨著台灣投資市場的蓬勃發展，高股息ETF一直是許多投資人追求穩定現金流的重要選擇。然而，近年來部分高股息ETF透過收益平準金或資本利得「補配息」的現象，引發市場對其真實性與可持續性的質疑。
為了規範市場行為並保障投資人權益，金管會於2025年7月正式修訂了「收益平準金作為收益分配來源實務指引」，對ETF的配息機制進行更嚴格的規範。本文將深入解析新指引的核心內容及其對高股息ETF市場的影響，並以2025年7月「配息王」00961為例，試算新指引下的配息規範，幫助投資人更清楚了解未來投資方向。
收益平準金」怎麼改？投資人最需注意的三大重點
金管會的新指引，核心在於讓ETF的配息回歸真實，避免業者為了衝高配息率而濫用會計科目。投資人需要特別關注以下三大原則：
1.實際配息率 vs. 參考配息率：配息不能漫天喊價
原則：ETF的「實際配息率」不應超過「參考配息率」。
白話說：ETF配多少錢，不能再由投信公司隨意決定，必須參考其追蹤指數的表現。股票型ETF的參考配息率，主要由「指數含息報酬率」減去「指數價格報酬率」來決定，相當於該指數的真實股利率。
2.收益平準金啟動條件：不能隨意動用
原則：必須滿足兩條件其中之一，才能動用收益平準金。
條件一：ETF的配息率低於參考配息率時。
條件二：本期ETF因淨申購導致流通在外單位數超過前期一定比例
白話說：收益平準金回歸初衷，是為了避免新資金稀釋原有股東的股息。只有在「本期ETF流通在外單位數超過前期10%」時才能動用，不能再當作美化配息率的工具。
此外，收益平準金實際使用比例不得高於收益分配權最後交易日（即除息前一日）帳列之收益平準金帳列之所有可分配收益之比例。
3.收益分配順序：股息、利得優先，按頻次發放
原則：配息應優先使用「股息」、「利息」與「已實現資本利得」，且必須按配息頻率逐次發放。
白話說：賺到的股息和價差要先配給投資人，最後才可以因淨申購導致流通在外單位數超過前期10%才動用到收益平準金。另外，如果是季配息，那每次至少要配發已實現收益的1/4；月配息則至少要配發1/12。這項規定可以避免投信將收益「藏起來」，等到特定時候再一次性倒出，創造超高配息的假象，也可避免將過去受益人所賺的錢拿去分配給未來的受益人，造成分配不公的現象。
配息更真實 投資策略大洗牌
新指引上路後，對投資人而言是重大利多，將引導市場走向更健康的發展：
告別「超額配息」：過去靠動用資本利得，甚至收益平準金來「灌水」拉高配息率的產品，將受到嚴格限制。未來ETF的配息率將更貼近其成分股的真實基本面。
配息更具可持續性：配息來源更透明，投資人領到的息收將更「純粹」，降低了因市場行銷或短線操作帶來的不確定風險。
資金運用更靈活：投資人可以回歸「總報酬」的思考模式。若需要現金流，可自行賣出部分ETF持股，而不必被動依賴可能無法持續的超高配息政策。
00961配息實測：新指引下高配息還有可能嗎？
那麼，10%以上的超高年化配息率真的會走入歷史嗎？我們以2025年7月的「配息王」FT永續高息ETF（00961）為例，直接用公式試算給你看。
00961在7月1日公告每單位配息0.115元，以當日市價9.27元計算，單次配息率為1.24%，年化配息率高達14.89%，引發市場熱議。其配息組成中，股利所得佔27.3%、收益平準金佔72.7%。
我們來逐一檢視它是否符合新規範：
公式試算
總配出金額= 配息金額 × 已發行受益權單位數
0.115元 × 172,511,000單位 = 19,838,765元`
收益平準金動用金額= 總配出金額 × 收益平準金佔比
19,838,765元 × 72.7% = 14,422,782元`
股利所得金額 = 總配出金額 × 股利所得佔比
19,838,765元 × 27.3% = 5,415,983元`
合規檢視：
1.實際配息率 < 參考配息率？
經查，00961追蹤的指數，同期間的指數實際股息率為3.78%，00961單次配息率為1.24%並未超過參考值，符合規定。
2.符合平準金動用門檻？
00961在該收益分配期間，基金單位數成長了112.95%，因大量申購導致規模顯著放大，符合動用平準金的條件。
3.優先科目分配是否合規？
依照公告顯示，本次配息中，00961的現金股利佔比高達27.3%，之後才動用收益平準金，佔比為72.7%，符合規定。
結論：從00961的案例來看，即使在新指引的嚴格規範下，只要ETF本身選股能力強，成分股真能帶來高額股息與資本利得，超越10%的年化配息率依然有機會達成。新規定淘汰的是「虛胖」的配息，而非「實力派」的高股息。
H2:投資人Q&A：最簡單的觀察指標、未來高股息該怎麼選？
面對新規，投資人不必慌張。未來在挑選高股息ETF時，可以更聚焦在以下幾個關鍵點：
觀察指標：除了看配息率，更要關注「含息總報酬」。這代表了ETF真正的賺錢實力，避免陷入「賺了股息、賠了價差」的窘境。
如何選擇：優先選擇那些長期績效穩健、選股邏輯清晰，並關注選股注重成長性、填息能力的標地。你可以從投信官網的配息公告中，輕易找到收益組成的詳細資訊。
總結來說，金管會的新指引讓高股息ETF的投資環境更加透明健康。這是一個絕佳的時機，讓投資人重新檢視自己的投資策略，回歸價值投資的本質，做出更聰明、更長遠的決策。
本文整理了近期台灣市場熱門高股息ETF的含息報酬率，提供投資人作為參考依據。
|代號
|股號
|收盤價（元）
|近一月報酬率(%)
|近三月報酬率(%)
|近一年報酬率(%)
|近兩年報酬率(%)
|0056
|元大高股息
|34.8
|3.4
|10.4
|1.8
|17.3
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.3
|3.2
|3.8
|-
|-
|00940
|元大台灣價值高息
|9.2
|2.9
|7.2
|-0.5
|-
|00929
|復華台灣科技優息
|17.8
|2.8
|6.1
|-2.0
|25.1
|00900
|富邦特選高股息30
|13.1
|2.6
|7.5
|-7.2
|16.0
|00713
|元大台灣高息低波
|50.9
|1.3
|3.5
|-1.5
|28.1
|00731
|復華富時高息低波
|67.2
|1.2
|5.2
|-3.2
|14.4
|00918
|大華優利高填息30
|21.8
|1.0
|7.8
|5.1
|30.1
|00939
|統一台灣高息動能
|13.8
|0.9
|5.2
|1.7
|-
|00878
|國泰永續高股息
|21.1
|0.8
|6.2
|1.1
|10.2
|00919
|群益台灣精選高息
|21.5
|0.2
|5.2
|-0.5
|27.5
資料來源：CMoney 資料日期:2025.07.30
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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