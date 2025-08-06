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這檔市值型主動式 ETF 端牛肉 AI 經典供應鏈入題

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

半導體晶片關稅可能在近期有相關消息，台股料將維持高檔震盪。野村投信表示，在操作布局上，迎回可擇優布局AI伺服器、 高效運算(HPC)、ASIC、機器人及軍工相關族群亦可留意。國際政經局勢變遷快速，金融市場波動劇烈，現階段布局策略宜「選股不選市」，有別於被動式ETF在調整持股內容與時間點會受限於指數更新的時機與頻率，市值型主動式ETF投資靈活度更高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析表示，6月台灣外銷訂單568億美元，年增24.6%，創下歷年同期新高，若從細項來看，電子零組件與資通訊產品合計接單占比高達七成，表示AI還是市場最強亮點。然而在台積電財報亮眼、輝達市值創新高的帶動下，資金焦點不再只集中在半導體晶片，AI伺服器周邊零組件也同步走強。除了電子產業有亮點外，重電產業也順勢成為AI浪潮下的第二匹黑馬，AI算力提升意味著龐大的電力需求，華城在2024年第 4 季成功打入美國德州「星門計劃」，一口氣拿下20億元變壓器大單，為台廠打開國際電力基建市場的大門，隨著綠能轉型與北美外銷布局同步發酵，台廠有望在這波全球綠電浪潮中脫穎而出，成為下階段具備成長潛力的第二支箭。

林浩詳步表示，預期2025下半年台股仍有機會挑戰年內高點甚至歷史新高；短線在第2季財報即將陸續公布，因市場將持續消化美國新關稅帶來的衝擊，短期波動或許難免，但在多空交錯之際，投資人更應關注長期趨勢向上的產業，因為資金終將回流結構性成長題材，野村投信看好產業包括：AI 伺服器、高效運算(HPC)、ASIC、等等，逢回即是中長線布局良機。野村投信在台股主動式投資的豐富經驗成功經驗延伸至主動式 ETF，為投資人提供全新的投資選擇。隨著 AI 的快速發展術成為推動台股持續向上的動力，00985A 目前從市值前150大企業中，汰弱擇強嚴選出50檔具成長力以及獲利能力的企業，組合出更具領漲抗跌的投資組合，同時透過動態靈活調整持股，期望為投資人創造源源不絕的投資動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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