台股震盪盤堅！月配型ETF資金聚焦…00961稱配息雙冠王

台股8月初在美台關稅議題壓力下震盪整理，8月4日盤中一度重挫逾280點，終場僅小跌55點、收在23,378點，月線關卡驚險守住。觀察整體ETF市場表現，儘管大盤回檔，仍有部分具防禦型特質與穩定配息能力標的，逆勢吸引資金青睞。其中，FT臺灣永續高息ETF（00961）表現最為亮眼，不僅在8月逆勢收紅0.11％，亦以單次配息率0.83％、年化配息率高達9.91％，同時拿下月配型ETF「雙冠王」。

據統計，市場上34檔月配型ETF中，涵蓋高股息、投資級與非投資等級債、AI電子、海外股票等多元主題，但截至8月的現金配息表現，無一檔超越00961的水準，顯示其穩定高配息的特質，在當前市場波動中更顯價值。進一步觀察，在8月4日台股收黑背景下，僅有兩檔月配ETF逆勢上漲，00961便是其中之一，顯示具備強韌抗震能力。

法人指出，近期台股回檔的壓力主因仍來自美台關稅談判未定，加上232條款延伸至半導體等資通訊產品，市場信心受抑。不過，台股多頭結構尚未破壞，尤其在資金尋求收益避風港之際，高配息且價格穩定的ETF仍具吸引力。00961追蹤的「NYSE臺灣ESG高息指數」，選股機制兼顧獲利、配息與ESG評級，不僅反映企業穩健經營，也具備中長期增值潛力。

與00961同為前十強的月配ETF中，如第一金優選非投債（00981B）、富邦特選高股息30（00900）雖亦維持不錯的配息水準，但在價格表現上多數收黑，僅00961與00900微幅收紅，更突顯前者的「攻守兼備」特性。

展望後市，法人認為，若後續關稅壓力緩解，搭配台股正值除息旺季，市場回流資金有望帶動高息ETF表現；操作策略上，投資人可鎖定具穩定配息能力、基本面強勁的ETF作為配置核心，適時參與市場反彈契機。

月配型ETF配息能力前十強

代號 ETF 8/4收盤(元) 漲幅(%) 8月除息日 每單位配發(元) 單次現金配息率(%) 年化配息率(%) 00961 FT臺灣永續高息 9.32 0.11 8/18 0.077 0.83 9.91 00981B 第一金優選非投債 9.00 -0.77 8/20 0.072 0.80 9.60 00900 富邦特選高股息30 13.03 0.23 8/18 0.1 0.77 9.21 00945B 凱基美國非投等債 13.70 -0.65 8/18 0.081 0.59 7.09 00963 中信全球高股息 10.06 -0.59 8/18 0.059 0.59 7.04 00741B 富邦全球非投等債 35.91 -0.58 8/18 0.203 0.57 6.78 00980B 台新特選IG債10+ 9.09 -0.11 8/15 0.05 0.55 6.60 00957B 兆豐US優選投等債 13.01 -0.15 8/18 0.068 0.52 6.27 00982B FT投資級債20+ 9.44 0.00 8/18 0.048 0.51 6.10 00937B 群益ESG投等債20+ 14.24 -0.14 8/18 0.072 0.51 6.07 資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。