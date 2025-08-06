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台股震盪盤堅！月配型ETF資金聚焦…00961稱配息雙冠王

聯合新聞網／ 綜合報導
8月台股震盪整理，盤面壓力未解，但月配型ETF中，FT臺灣永續高息（00961）逆勢收紅並蟬聯單次及年化配息率雙冠王，顯示高配息與防禦型標的在波動市況下更顯價值。記者陳正興／攝影
8月台股震盪整理，盤面壓力未解，但月配型ETF中，FT臺灣永續高息（00961）逆勢收紅並蟬聯單次及年化配息率雙冠王，顯示高配息與防禦型標的在波動市況下更顯價值。記者陳正興／攝影

台股8月初在美台關稅議題壓力下震盪整理，8月4日盤中一度重挫逾280點，終場僅小跌55點、收在23,378點，月線關卡驚險守住。觀察整體ETF市場表現，儘管大盤回檔，仍有部分具防禦型特質與穩定配息能力標的，逆勢吸引資金青睞。其中，FT臺灣永續高息ETF（00961）表現最為亮眼，不僅在8月逆勢收紅0.11％，亦以單次配息率0.83％、年化配息率高達9.91％，同時拿下月配型ETF「雙冠王」。

據統計，市場上34檔月配型ETF中，涵蓋高股息、投資級與非投資等級債、AI電子、海外股票等多元主題，但截至8月的現金配息表現，無一檔超越00961的水準，顯示其穩定高配息的特質，在當前市場波動中更顯價值。進一步觀察，在8月4日台股收黑背景下，僅有兩檔月配ETF逆勢上漲，00961便是其中之一，顯示具備強韌抗震能力。

法人指出，近期台股回檔的壓力主因仍來自美台關稅談判未定，加上232條款延伸至半導體等資通訊產品，市場信心受抑。不過，台股多頭結構尚未破壞，尤其在資金尋求收益避風港之際，高配息且價格穩定的ETF仍具吸引力。00961追蹤的「NYSE臺灣ESG高息指數」，選股機制兼顧獲利、配息與ESG評級，不僅反映企業穩健經營，也具備中長期增值潛力。

與00961同為前十強的月配ETF中，如第一金優選非投債（00981B）、富邦特選高股息30（00900）雖亦維持不錯的配息水準，但在價格表現上多數收黑，僅00961與00900微幅收紅，更突顯前者的「攻守兼備」特性。

展望後市，法人認為，若後續關稅壓力緩解，搭配台股正值除息旺季，市場回流資金有望帶動高息ETF表現；操作策略上，投資人可鎖定具穩定配息能力、基本面強勁的ETF作為配置核心，適時參與市場反彈契機。

月配型ETF配息能力前十強

代號ETF8/4收盤(元)漲幅(%)8月除息日每單位配發(元)單次現金配息率(%)年化配息率(%)
00961FT臺灣永續高息9.320.118/180.0770.839.91
00981B第一金優選非投債9.00-0.778/200.0720.809.60
00900富邦特選高股息3013.030.238/180.10.779.21
00945B凱基美國非投等債13.70-0.658/180.0810.597.09
00963中信全球高股息10.06-0.598/180.0590.597.04
00741B富邦全球非投等債35.91-0.588/180.2030.576.78
00980B台新特選IG債10+9.09-0.118/150.050.556.60
00957B兆豐US優選投等債13.01-0.158/180.0680.526.27
00982BFT投資級債20+9.440.008/180.0480.516.10
00937B群益ESG投等債20+14.24-0.148/180.0720.516.07

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息 00961臺灣ESG永續高息

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