台股震盪盤堅！月配型ETF資金聚焦…00961稱配息雙冠王
台股8月初在美台關稅議題壓力下震盪整理，8月4日盤中一度重挫逾280點，終場僅小跌55點、收在23,378點，月線關卡驚險守住。觀察整體ETF市場表現，儘管大盤回檔，仍有部分具防禦型特質與穩定配息能力標的，逆勢吸引資金青睞。其中，FT臺灣永續高息ETF（00961）表現最為亮眼，不僅在8月逆勢收紅0.11％，亦以單次配息率0.83％、年化配息率高達9.91％，同時拿下月配型ETF「雙冠王」。
據統計，市場上34檔月配型ETF中，涵蓋高股息、投資級與非投資等級債、AI電子、海外股票等多元主題，但截至8月的現金配息表現，無一檔超越00961的水準，顯示其穩定高配息的特質，在當前市場波動中更顯價值。進一步觀察，在8月4日台股收黑背景下，僅有兩檔月配ETF逆勢上漲，00961便是其中之一，顯示具備強韌抗震能力。
法人指出，近期台股回檔的壓力主因仍來自美台關稅談判未定，加上232條款延伸至半導體等資通訊產品，市場信心受抑。不過，台股多頭結構尚未破壞，尤其在資金尋求收益避風港之際，高配息且價格穩定的ETF仍具吸引力。00961追蹤的「NYSE臺灣ESG高息指數」，選股機制兼顧獲利、配息與ESG評級，不僅反映企業穩健經營，也具備中長期增值潛力。
與00961同為前十強的月配ETF中，如第一金優選非投債（00981B）、富邦特選高股息30（00900）雖亦維持不錯的配息水準，但在價格表現上多數收黑，僅00961與00900微幅收紅，更突顯前者的「攻守兼備」特性。
展望後市，法人認為，若後續關稅壓力緩解，搭配台股正值除息旺季，市場回流資金有望帶動高息ETF表現；操作策略上，投資人可鎖定具穩定配息能力、基本面強勁的ETF作為配置核心，適時參與市場反彈契機。
月配型ETF配息能力前十強
|代號
|ETF
|8/4收盤(元)
|漲幅(%)
|8月除息日
|每單位配發(元)
|單次現金配息率(%)
|年化配息率(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.32
|0.11
|8/18
|0.077
|0.83
|9.91
|00981B
|第一金優選非投債
|9.00
|-0.77
|8/20
|0.072
|0.80
|9.60
|00900
|富邦特選高股息30
|13.03
|0.23
|8/18
|0.1
|0.77
|9.21
|00945B
|凱基美國非投等債
|13.70
|-0.65
|8/18
|0.081
|0.59
|7.09
|00963
|中信全球高股息
|10.06
|-0.59
|8/18
|0.059
|0.59
|7.04
|00741B
|富邦全球非投等債
|35.91
|-0.58
|8/18
|0.203
|0.57
|6.78
|00980B
|台新特選IG債10+
|9.09
|-0.11
|8/15
|0.05
|0.55
|6.60
|00957B
|兆豐US優選投等債
|13.01
|-0.15
|8/18
|0.068
|0.52
|6.27
|00982B
|FT投資級債20+
|9.44
|0.00
|8/18
|0.048
|0.51
|6.10
|00937B
|群益ESG投等債20+
|14.24
|-0.14
|8/18
|0.072
|0.51
|6.07
資料來源：CMoney
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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