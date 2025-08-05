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AI概念股領漲 20檔台股ETF創新高價 00982A上揚4.4%居冠

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
20檔台股ETF 創新高價。聯合報系資料照
20檔台股ETF 創新高價。聯合報系資料照

台股昨（5）日在電子股領軍下，強勢上漲281點收23,660點，創五個月來新高紀錄，帶動投信發行的台股ETF也跟著水漲船高，多達20檔台股ETF收盤價寫下新高。進一步來看，表現亮眼的ETF大多與人工智慧（AI）相關概念股有關。

在昨天股價創新高的台股ETF中，進一步統計近一周漲幅前十名，由主動群益台灣強棒（00982A）以4.4%居冠，第二、第三名分別是主動野村臺灣優選、永豐智能車供應鏈，均約3.6%，國泰台灣科技龍頭、主動統一台股增長則分居第四、第五。

值得注意的是，排名第六的凱基台灣AI50是去年發行的台股ETF中，率先收復發行價的強勢ETF。

另外今年新掛牌的主動式ETF，也發揮主動選股優勢，在近周漲幅前十名中，包辦三席。

群益投信台股ETF研究團隊表示，從風險指標來看，美國10年期公債殖利率目前仍處在4.2%左右水準，低於4.5%的關卡值，而美元指數處於99附近、VIX指數與信用價差仍在低檔局面，顯示無系統性風險。

考量台灣下半年外銷訂單可能面臨高基期問題，後續料延續下檔有撐的區間類股輪動行情，主動式台股ETF因能針對市場變化而靈活調整持股內容，並透過經理人與投研團隊挖掘市場潛在投資機會與進行主動配置，更加適合用於當前變化多端的投資環境，尋求爭取超額報酬的機會。

凱基台灣AI50 ETF研究團隊表示，受惠AI趨勢持續擴大，從上游晶片、中游零組件、到下游組裝都扮演不可或缺角色的台廠AI供應鏈，絕對是市場關注焦點。

當AI應用開始擴及終端消費、企業AI相關資本支出持續擴大、AI商機開始貢獻台廠獲利，相關族群業績進補，聚焦相關族群的ETF表現空間更可期待。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，雖然關稅雜音仍牽動市場投資情緒，不過產業長線需求與趨勢都沒有改變，且就業市場穩定及薪資成長，加上政府持續優化所得稅制，民間消費力道有望延續。

產業布局方面，受惠於全球AI發展方興未艾，台灣因在其中扮演供應鏈要角，科技股長期基本面的吸引力仍佳，與AI伺服器、先進製程、IC設計、工業自動化相關等類股表現值得留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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