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絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

新題材ETF 三類型圈粉

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
海外主題型ETF投資概況
海外主題型ETF投資概況

不只是市值型、高股息ETF，隨著新科技發展，主題式ETF持續展現成長潛力，也為投資人所關注。統計7月以來海外股票型ETF，包括國防科技、電力基礎、太空衛星等三檔主題，投資人數都增加逾千人，成為焦點。

根據集保結算所資料，7月海外股票型ETF投資人數成長集中在新主題，而非傳統大盤指數，以國防產業為主軸的元大航太防衛科技增加2,503人居冠，搭配AI成長電力需求的新光美國電力基建增加2,477人，第一金太空衛星也有1,208人。

法人分析，主題式ETF表現要亮眼，主要搭配到科技成長與政策支持兩大趨勢，如航太防衛產業搭上創新科技帶動國防裝備需求，且全球主要國家政策均支持發展，長線推動產業成長。元大航太防衛科技受惠兩大趨勢推動股價成長，5日再度刷下股價新高，今年漲幅42.5%居冠全體ETF。

主要業務為國防機構提供AI服務的Palantir公布最新財報，收入首次突破10億美元，在軍用大型合約推動下，最新財報營收突破歷史新高，並上調全年財測，同步確立AI於軍備升級的需求。

元大航太防衛科技研究團隊指出，今年投資主軸圍繞在川普政策動向，投研機構、企業多評估航太防衛產業所受潛在衝擊風險，將較半導體產業來得有限。

而全球防衛產業需求持續增加，同步反映其準剛性需求特性，且防衛產業產品週期長，景氣循環不顯著，加上各國阻戰威嚇持續挹注訂單，維持區域安全需求則自動去庫存，均有利長期投資。

國泰AI機器人經理人游凱卉表示，從美國企業Q2財報公布狀況看，多數優於市場預期，谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟、臉書等科技巨頭也陸續交出亮眼財報，其中，蘋果iPhone銷售與服務營收雙雙創佳績，意外扭轉市場擔憂的關稅衝擊陰霾。

微軟Azure雲端服務營收增長39%，市值突破4兆美元，成為繼輝達後第二家達到此里程碑的科技巨擘。

新光投信表示，關稅陸續底定，影響美股的不確定性降低，美國各大龍頭企業獲利動能持續攀升，有助於美股投資人信心回升，資金持續重返潛力產業或利基股淘金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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