殖利率回落 長天期美債ETF回神 專家建議這樣布局

美國最新就業數據疲弱使市場氛圍驟變，9月降息機率大幅攀升，隨美債殖利率回落，帶動長天期美債ETF近一周表現開紅盤。目前美國10、20年期公債殖利率回落至今年5月初以來低點，進一步帶動美國長天期公債ETF價格走勢。

以8月將除息的標的為例，包括元大美債20年（00679B）、中信美國公債20年（00795B）、復華20年美債（00768B）、元大優息美債（00967B）及中信美國市政債（00847B）近一周股價漲幅多有3%，近一月達4%至5%，並創下近三個月以來新高。其中00768B自7月中旬公告，將由「不分配收益」調整為「按季分配收益」以來，成交量及申購單位數皆有明顯增加，表現相對吸睛。

上周Fed決策聲明偏鷹，大幅降低9月降息機率，不過隨後最新公布的非農就業人數、新增就業人數急凍使情勢反轉。根據芝加哥商品交易所FedWatch顯示，Fed在9月會議降息1碼機率激增至逾八成，遠高於一周前的62%。

預計8月除息長天期美債ETF

隨降息題材再度發酵，加上長天期美債價格位處低檔，近期陸續吸引法人機構陸續回補部位，若殖利率持續下滑，有利進一步帶動相關債券ETF漲勢。

復華20年美債ETF經理人廖崇文表示，在最新就業數據公布之後，市場法人提高Fed今年降息次數至三至四次，到2026年底或有2%以上降息空間，因應此趨勢發展，除了持續關注總經數據及貨幣政策變化之外，建議投資人可採分批布局長天期美債ETF策略，掌握美債殖利率回落行情，同時做為因應美國經濟衰退風險增溫的資金避風港。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹指出，根據鮑爾擔任Fed主席期間的經驗來看，當三個月移動平均新增非農就業人數下滑至10萬人左右，就可能開始降息。觀察近期美國就業數據，確實已出現疲軟跡象，且目前債券期間溢酬走勢陷入鈍化，表示債市逐步淡化利空因素，美國公債價格逢低仍具吸引力。相較於股市高波動性，債券整體更具防禦性，建議投資組合仍應將債券ETF納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。