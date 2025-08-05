快訊

絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

殖利率回落 長天期美債ETF回神 專家建議這樣布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國最新就業數據疲弱使市場氛圍驟變，9月降息機率大幅攀升，隨美債殖利率回落，帶動長天期美債ETF近一周表現開紅盤。（路透）
美國最新就業數據疲弱使市場氛圍驟變，9月降息機率大幅攀升，隨美債殖利率回落，帶動長天期美債ETF近一周表現開紅盤。（路透）

美國最新就業數據疲弱使市場氛圍驟變，9月降息機率大幅攀升，隨美債殖利率回落，帶動長天期美債ETF近一周表現開紅盤。目前美國10、20年期公債殖利率回落至今年5月初以來低點，進一步帶動美國長天期公債ETF價格走勢。

以8月將除息的標的為例，包括元大美債20年（00679B）、中信美國公債20年（00795B）、復華20年美債（00768B）、元大優息美債（00967B）及中信美國市政債（00847B）近一周股價漲幅多有3%，近一月達4%至5%，並創下近三個月以來新高。其中00768B自7月中旬公告，將由「不分配收益」調整為「按季分配收益」以來，成交量及申購單位數皆有明顯增加，表現相對吸睛。

上周Fed決策聲明偏鷹，大幅降低9月降息機率，不過隨後最新公布的非農就業人數、新增就業人數急凍使情勢反轉。根據芝加哥商品交易所FedWatch顯示，Fed在9月會議降息1碼機率激增至逾八成，遠高於一周前的62%。

預計8月除息長天期美債ETF
預計8月除息長天期美債ETF

隨降息題材再度發酵，加上長天期美債價格位處低檔，近期陸續吸引法人機構陸續回補部位，若殖利率持續下滑，有利進一步帶動相關債券ETF漲勢。

復華20年美債ETF經理人廖崇文表示，在最新就業數據公布之後，市場法人提高Fed今年降息次數至三至四次，到2026年底或有2%以上降息空間，因應此趨勢發展，除了持續關注總經數據及貨幣政策變化之外，建議投資人可採分批布局長天期美債ETF策略，掌握美債殖利率回落行情，同時做為因應美國經濟衰退風險增溫的資金避風港。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹指出，根據鮑爾擔任Fed主席期間的經驗來看，當三個月移動平均新增非農就業人數下滑至10萬人左右，就可能開始降息。觀察近期美國就業數據，確實已出現疲軟跡象，且目前債券期間溢酬走勢陷入鈍化，表示債市逐步淡化利空因素，美國公債價格逢低仍具吸引力。相較於股市高波動性，債券整體更具防禦性，建議投資組合仍應將債券ETF納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

新台幣小貶0.9分 央行：支撐強勁升值條件目前沒有

投資3,500億美元美國分潤九成？ 韓官員打臉回應了

降息循環及美元趨貶 新興市場後市可期

擺開聯準會糾結 放大債市投資版圖

相關新聞

00878謹慎配息 可長抱

美國白宮1日宣布對台灣課徵20%關稅，引發台股與匯市同步下挫，賴清德總統隨後出面緩頰，強調為「暫時性關稅」，雙方仍有談判...

AI概念股領漲 20檔台股ETF創新高價 00982A上揚4.4%居冠

台股昨（5）日在電子股領軍下，強勢上漲281點收23,660點，創五個月來新高紀錄，帶動投信發行的台股ETF也跟著水漲船...

美股ETF逢低布局 長線投資人把握成長趨勢

近期標普500指數與那斯達克指數續創新高，最主要是受美國企業財報及貿易局勢趨緩的激勵。且「大而美法案」同樣有望激勵美國經...

殖利率回落 長天期美債ETF回神 專家建議這樣布局

美國最新就業數據疲弱使市場氛圍驟變，9月降息機率大幅攀升，隨美債殖利率回落，帶動長天期美債ETF近一周表現開紅盤。目前美...

新題材ETF 三類型圈粉

不只是市值型、高股息ETF，隨著新科技發展，主題式ETF持續展現成長潛力，也為投資人所關注。統計7月以來海外股票型ETF...

這六檔8月除息台股ETF 年化報酬率8%起跳

在台美貿易談判獲得階段性成果及國安基金持續護盤的雙重利多影響下，台股展現強勁韌性，且現在仍處於配息旺季中，當市場環境改善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。