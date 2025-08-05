美股ETF逢低布局 長線投資人把握成長趨勢

近期標普500指數與那斯達克指數續創新高，最主要是受美國企業財報及貿易局勢趨緩的激勵。且「大而美法案」同樣有望激勵美國經濟發展，法人建議，對於看好美股長線基本面的投資者，可以逢低伺機布局相關ETF。

根據FactSet統計截至6月底，上修盈餘的企業數量持續增加，顯示美股企業獲利強勁，其中科技業財報表現尤為亮眼，不僅超預期占比及EPS成長率高於整體，營收成長率更是居所有產業之冠。

觀察台灣美股相關ETF近一月表現，中信美國創新科技、復華S&P500成長、野村美國研發龍頭等美股相關ETF皆繳出6%以上的好成績，法人表示，後續在美股財報持續公布之下，未來可期。

川普系列政策激勵美國多個產業，尤其是企業減稅、提高關稅等議題，目的是讓各大美國企業將製造業務轉回美國，創造更多的就業機會，直接提升本土企業競爭力，盈利提升可望直接反映在EPS表現上。

永豐投信表示，「大而美法案」經濟刺激效果值得期待，根據美國稅務基金會預測此法案短期來看，稅收優惠措施將使2025年的GDP額外成長約0.2%，預期將於2028年達到1.51%的峰值。

永豐投信指出，美國總統簽署AI行動計畫，將重塑美國全球科技領導地位，目的是想擺脫前期政府時期強調AI安全、倫理與風險管理的方針，進而轉向以加速AI創新、擴展基礎設施，且預期美國聯邦準備理事會可能延後至9月，市場預期聯準會降息環境不變，將有利美股整體表現，後市行情仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。