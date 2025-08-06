快訊

絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

00878謹慎配息 可長抱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國白宮1日宣布對台灣課徵20%關稅，引發台股與匯市同步下挫，賴清德總統隨後出面緩頰，強調為「暫時性關稅」，雙方仍有談判空間，台股迅速止跌回穩，昨（5）日重返23,600點大關。

國泰投信指出，國泰永續高股息（00878）在震盪中受到投資人青睞，關稅公布當日成交量即近8萬張，顯示高股息商品具備下檔風險保護力，在不確定性升高的市場環境中更具吸引力。

另一方面，投信投顧公會提供ETF配息指引，未來部分配息金額將保留在基金淨值中，高股息ETF股價有望隨台股上漲趨勢同步成長，現階段正是存股的理想時機。

投信投顧公會公告「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」後，恰逢00878於7月31日公布第3季預估配息為0.4元，若以公告當日收盤價21.05元計算，單次配息率1.9%、年化配息率7.6%。

由於該指引說明ETF實際配息率原則上不應高於其追蹤指數的配息率，期藉此引導市場回歸理性，避免過度配息影響基金淨值，00878此次配息公告被認為依然展現高度誠意，為市場帶來定心丸。

00878經理人游日傑表示，00878向來秉持謹慎配息策略，此次指引出爐，預期對00878不會有造成劇烈影響。但透過合理規範，配息金額得以部分留在基金淨值中，有助投資人進行長期理財規劃，兼顧息收與成長，避免因短期追求高息而損及資本。

00878目前已有高達30.3萬定期定額戶數，以及182萬位投資人，有「國民ETF」之稱，未來也將持續依循主管機關規範，執行收益分配政策，協助投資人在波動市場中穩中求勝，打造兼顧現金流與資本增值的投資組合。

游日傑說明，以00878為例，掛牌五年已具備填息實績，若未來配息金額部分留在淨值中，將有助基金價值隨台股上漲趨勢同步成長。目前00878股價約21元，相較2024年7月最高曾突破24元，目前股價處合理區間，對於有意長期投資、規劃退休民眾而言，是定期定額存股的理想時機，提醒投資高股息ETF不僅要看配息率，更應綜合評估「總報酬表現」、「淨值波動程度」及「填息紀錄」等指標，才能掌握商品的真實報酬潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 高股息

延伸閱讀

對等關稅雙方說法不一 日本官員將第9度訪美

高股息ETF平準金規範其實沒變…群益投信親自回應！存股哥：不改配息本質

00878、00919現金流還在！存股哥：高股息ETF配息危機只是庸人自擾

台股ETF受益人周減7檔逆勢增千人 高息型僅這檔獨撐、主動式有5檔

相關新聞

00878謹慎配息 可長抱

美國白宮1日宣布對台灣課徵20%關稅，引發台股與匯市同步下挫，賴清德總統隨後出面緩頰，強調為「暫時性關稅」，雙方仍有談判...

AI概念股領漲 20檔台股ETF創新高價 00982A上揚4.4%居冠

台股昨（5）日在電子股領軍下，強勢上漲281點收23,660點，創五個月來新高紀錄，帶動投信發行的台股ETF也跟著水漲船...

美股ETF逢低布局 長線投資人把握成長趨勢

近期標普500指數與那斯達克指數續創新高，最主要是受美國企業財報及貿易局勢趨緩的激勵。且「大而美法案」同樣有望激勵美國經...

殖利率回落 長天期美債ETF回神 專家建議這樣布局

美國最新就業數據疲弱使市場氛圍驟變，9月降息機率大幅攀升，隨美債殖利率回落，帶動長天期美債ETF近一周表現開紅盤。目前美...

新題材ETF 三類型圈粉

不只是市值型、高股息ETF，隨著新科技發展，主題式ETF持續展現成長潛力，也為投資人所關注。統計7月以來海外股票型ETF...

這六檔8月除息台股ETF 年化報酬率8%起跳

在台美貿易談判獲得階段性成果及國安基金持續護盤的雙重利多影響下，台股展現強勁韌性，且現在仍處於配息旺季中，當市場環境改善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。