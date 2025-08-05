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五檔主動式ETF強強滾！00982A領軍創高 法人點名AI、高息兩大主軸

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股5日氣勢如虹，盤中一度衝上23,671點，再創波段新高，激勵主動式台股ETF同步表現強勁。據統計，共有五檔主動式台股ETF今日盤中創下歷史新高價，全面寫下新里程碑。法人建議，在台股大盤帶動下，主動式ETF展現優於被動型產品的選股與操作優勢，吸引資金與人氣明顯集中，後續表現備受矚目。

根據CMoney統計至5日，群益台灣強棒（00982A）近五日上漲4.4%，不僅漲幅居冠，成交量也達5.4萬張，人氣、漲勢雙雙領先；野村臺灣優選（00980A）、統一台股增長（00981A）、野村台灣50（00985A）分別上漲3.6%、3.4%、2.5%，皆強勢打敗大盤。另有訴求穩建收息的安聯台灣高息（00984A）也上漲1.1%，漲勢同樣亮眼，皆在多頭行情中跟進創高。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

不過，預期關稅對於獲利仍有侵蝕，在多空因素皆有影響下，預期接下來將為選股不選市表現，在看好類股方面，電子股先進製程IC設計、低軌衛星、CCL/PCB/ABF 等族群，往AI賦能以及提高生產力族群布局。

綜合野村臺灣智慧優選經理人游景德、主動統一台股增長經理人陳釧瑤分析、美國關稅新政策造成市場不確定性提高，雖市場反應淡化，觀察半導體關稅進展，只要關稅沒有超出預期，加上第3季聯準會啟動降息，台股有機會跟隨美股再挑戰新高，目前台股本益比約15~16倍，近五年平均值附近，考量EPS持續成長，評價還有上修空間。布局首選訂單呈現上修的AI供應鏈，預計該族群將持續為市場資金主流。

展望後市，安聯台灣高息成長主動式經理人施政廷表示，台股正值除權息旺季，是布局高息標的的關鍵期，宜挑選兼具穩定配息與成長潛力的標的。隨企業財報、232調查與美國通膨數據等不確定因素陸續釐清，市場波動有望趨緩。00984A憑藉多元投資策略與穩健收息能力，在震盪盤中展現防禦與現金流優勢，持續創造收益與資本成長雙動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00985A野村臺灣增強50 00982A主動群益台灣強棒 00981A主動統一台股增長 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF

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