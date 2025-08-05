這六檔8月除息台股ETF 年化報酬率8%起跳

在台美貿易談判獲得階段性成果及國安基金持續護盤的雙重利多影響下，台股展現強勁韌性，且現在仍處於配息旺季中，當市場環境改善能為台股提供堅實基礎，台股下半年展望審慎樂觀，統計8月除息的台股ETF，有六檔年化報酬率逾8%，投資人可持續留意。

六檔高配息的台股ETF包括FT台灣永續高息（00961）有9.9%、中信關鍵半導體（00891）有9.3%、富邦特選高股息30（00900）有9.2%、兆豐特選台灣晶圓製造（00913）有8.8%、群益台ESG低碳50（00923）有8.3%，以及兆豐台灣藍籌30（00690）有8%。為追求被動收入的存股族提供多元選擇，有興趣的投資人，可以在最後買進日切入。

兆豐投信建議在當前總體經濟環境下，投資人應採用多元化配置策略，重點關注受惠於AI浪潮的科技股以及ESG永續投資概念持續升溫，配合政策方向的相關基金備受青睞。資產配置方面可採用核心衛星策略，以穩健的大型權值股作為投資核心，搭配具成長潛力的中小型股票，或是採取定期定額投資長期投資策略，能有效分散進場時點之風險。

展望2025年下半年，多項利多因素將持續支撐台股表現，台美貿易關係的明朗化消除市場不確定性，國安基金承諾持續護盤提供政策支撐，加上AI科技革命推動產業升級轉型，為台股創造長期成長動能，且半導體產業在AI需求推動下持續維持強勁表現，市場普遍看好台股下半年表現，認為在基本面支撐與政策面護航下，台股有機會挑戰歷史新高。

兆豐投信表示，基金配息不代表基金實際報酬，建議投資人選擇ETF時，不僅需留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異，亦留意ETF公布配息後，市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在配置台股ETF時，建議將前述條件納入考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。