00961熱度飆升！航運AI金融全包辦、散戶大戶一起搶…超馬芭樂：人氣和配息雙稱王

川普關稅衝擊是否持續震盪下半年市場波動？財經專家超馬芭樂分析，面對市場隱憂、盤面可能向下修正、景氣燈號開綠燈等多重壓力下，下半年該如何投資佈局？

以國人最愛投資的高股息ETF來說，超馬芭樂認為2項關鍵決定投資面向，首先，ETF的年化殖利率能否落在理想的6-8%，接著觀察該檔ETF的基金淨值是否足夠延續配發理想的息收。

00961蟬聯配息王 超馬芭樂：成分股擁上半年3熱門配息類股

▲00961最新指數成分股一覽表（圖／擷取自下班經濟學）

擁有7月高股息ETF王者、小資版00919的FT臺灣永續高息00961，自從首配年化配息率逼近15%大受市場歡迎，第二次配息公告，配息金額為0.077元，年化配息率再度衝破10%，熱度居高不下。

攤開00961成分股來看，以長榮、陽明為首的航運股權重佔比高，究竟是加分還是險招？超馬芭樂解讀，以今年上半年類股配息優秀表現來看，有三大族群表現亮眼，分別是AI趨勢概念股、航運股、金融股，此三類00961皆有涉獵，屬於配置穩定得宜。

進一步分析00961兩成佔比的航運股中，並非重壓在長榮，而是分散在陽明、長榮航、慧洋-KY，此舉不僅囊括航運股的利多也讓單押的疑慮降低，清晰可見的是00961成分股中並未有一檔持股比例超過10%，也達到ETF設立初衷分散風險。

00961持股股東結構藏玄機 超馬芭樂跟上配息列車領獎金

▲00961持股股東結構吸睛，持有超過一千張大戶比率從8.5%直線飆升至45%。（圖／擷取自下班經濟學）

00961自7月登上高股息ETF人氣王后，近期官股券商也大幅加碼進攻，顯示政策與市場資金同步看好，除了受益人數暴增、成交量攀升，熱度持續攀高。然而，最讓超馬芭樂訝異的是公告配息前的持股股東結構，以持有超過一千張大戶的佔比約有8-10%；然而00961卻是從8.5%直線飆升至45%，他笑著說：「市場上的有錢人，他們聞到某些味道，代表說有人發現配息價值。」他也跟著入場參與配息行列。

00961能連續兩個月繳出高水準配息，外界皆認為「選股策略」起到關鍵作用，其指數篩選邏輯以「ROE年成長率」和ESG篩選為核心，確保成分股具備穩健配息能力及長期經營潛力。超馬芭樂認為依「巴菲特選股秘訣」來說：「個股的ROE夠水準就代表稅後淨利是ok」，換句話說，即便面對關稅震盪00961在基本面也有底氣，進而能確保配息能力。

00961自公告配息訊息後利多激勵，公告隔日成交量達10,813張，在月配型高股息ETF中人氣與配息雙雙稱冠，依據集保資料顯示，00961受益人數從20,033人增加至20,529人，單週增幅2.48%，再創新高。00961除息交易日為8月18日，最後買進日為8月15日，而股息將於9月10日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。