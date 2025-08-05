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震盪中掌握機會 國泰證券：ETF定期定額策略助攻長線布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券提供具備「低門檻」、「高彈性」、「多元化」等三大優勢的ETF定期定額服務，協助投資人配合手中資金流，靈活配置理財規劃。國泰證券／提供
國泰證券提供具備「低門檻」、「高彈性」、「多元化」等三大優勢的ETF定期定額服務，協助投資人配合手中資金流，靈活配置理財規劃。國泰證券／提供

2025年時序已過半，國泰證券展望金融市場發展，隨著美國總統川普與各國關稅協議已逐步到位，且對台關稅甫揭曉，預期下半年關稅風險對股市影響將漸漸走低，且新台幣表現相對美元強勢，可望持續帶動資金流入台股，整體而言抱持樂觀展望，惟上半年關稅壓力引發提前搶貨潮，市場擔憂第3季恐面臨旺季不旺，觀望氛圍仍濃厚。國泰證券建議下半年投資策略可採長線布局，且因個股市值皆已高，轉投資ETF是較穩健的策略，除了可關注科技電子、AI產業等抗震題材ETF，建議再搭配定期定額投資策略，不僅能分散追高風險，更能發揮時間的力量，穩健累積資產。

國泰證券觀察，在震盪行情中，ETF因具備成本低、風險分散及持股透明等特性，成為許多投資人建立穩定資產的首選工具，根據證交所最新公布6月台股定期定額交易戶數統計，最受投資人喜愛標的前五名皆由ETF拿下。國泰證券身為定期定額服務的領導品牌，亦滿足市場所需，為客戶提供低門檻、高彈性、多元化等三大優勢的ETF定期定額服務，投資人不僅能以小額的方式每月分批進場，還可任意挑選扣款時間，配合手中資金流，靈活配置理財規劃。

截至2025年7月為止，國泰證券提供163檔台股ETF、75檔美股ETF定期定額標的，不論是台灣高股息或市值型ETF、美國大型科技股ETF、全球永續與AI主題ETF，都能在國泰證券App一次掌握。除了提供從台股到海外市場的ETF交易管道，國泰證券也整合ETF搜尋、篩選指標、即時報價等功能，清楚揭露標的資訊，同時根據巨量數據資料分析，找出相似投資屬性的投資人所關注的標的，提供個人化「智選標的」清單，讓客戶能依照自身風險偏好與市場動態，隨時查看定期定額進度、滾動式調整投資策略。

國泰證券表示，隨著ETF定期定額成為近期熱門的投資工具之一，選擇一個具備完整產品線與穩定服務的券商，對於投資人來說至關重要，透過國泰證券便利、彈性且多元化的投資平台，不論是投資新手、小資理財或是穩健存股族，皆能藉此獲得一站式的投資體驗，打造屬於自己的理財藍圖。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國泰 定期定額

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