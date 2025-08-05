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不靠AI照樣強！00701成分股逆轉勝、配息大方…股添樂：長輩概念股組成高速列車

聯合新聞網／ 綜合報導
00701今年不靠AI題材，憑藉金融與電信低波動組合，報酬率逆勢超越同類ETF，配息穩健成資金新寵。記者陳正興／攝影
00701今年不靠AI題材，憑藉金融與電信低波動組合，報酬率逆勢超越同類ETF，配息穩健成資金新寵。記者陳正興／攝影

沒有AI概念股 這檔台股ETF報酬率仍傲視群雄

理財專家股添樂今日發文提到今年大部分高股息ETF表現平淡，但國泰台灣股利精選30（00701）卻是「箇中奇葩」，不僅報酬率明顯高過所有高股息ETF，甚至跑贏大盤，今年以來含息（報酬率）漲了8.5%。前十大成分股包括中信金、中華電、玉山金、兆豐金、統一、第一金、永豐金、華南金、合庫金、台灣大等。股添樂表示，這批少年股神平常看都不想看的長輩概念股，組合起來竟然也成為一台高速列車，讓人出乎意料。

低波動成分股抗跌 今年績效逆勢突圍

股添樂提到，國泰股利精選30（00701）目前成分股第一大族群是金融（61%），第二大是電信三雄（18%），這兩類台股最抗跌的族群兜在一起，合計占比高達八成，難怪市場再多的利空，它都沒感覺。他進一步觀察後發現，這組合顯然要的不是賺得多，而是跌得少。這項特質在今年充滿不確定的氛圍中，又格外受到資金重視，於是反映在股價上，才會造就一檔沒有任何AI概念股的高股息ETF，交出逆天的績效表現。

低波動規則＋穩健配息 冷門ETF也能成黑馬

股添樂也補充，00701掛牌將近8年，雖然名為「股利精選30」，但基金全名其實是台灣「低波動」股利精選30，關鍵在於「低波動」。編製規則會去挑過去一段時間波動較低的股票，在技術面上尋找「壓縮整理」的股票，買進後等待表態。剛好金融、電信股又是長年波動低，所以自然也是它的長期持股。也因為今年績效表現好，所以配息很大方，最近一次每單位配1.8塊。

ETF選擇像挑女婿 冷門未必輸熱門

所以ETF不是熱門的最好，冷門也不見得比較差，就像挑女婿一樣，一定要拉長時間、細細觀察，是渣男還是暖男，時間久了就知道。留言紛紛表示「跟我存的股票一樣」、「919從新好暖男變渣男了」、「買878最安最穩了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 報酬率 成分股 00701國泰股利精選30

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