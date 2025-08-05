兆豐投信五檔ETF即將配息 除息交易日皆為8月18日

在台美貿易談判獲得階段性成果及國安基金持續護盤的雙重利多影響下，台股展現強勁韌性，且現在仍處於配息旺季中，當市場環境改善能為台股提供堅實基礎，兆豐投信旗下五檔ETF 00690、00913、00932、00943及00957B即將配息，最後買進日皆為2025年8月15日，除息交易日皆為8月18日，為追求被動收入的存股族提供多元選擇。

兆豐投信建議，在當前總體經濟環境下，投資人應採用多元化配置策略，重點關注受惠於AI浪潮的科技股及ESG永續投資概念持續升溫，配合政策方向的相關基金備受青睞。資產配置方面可採用核心衛星策略，以穩健的大型權值股作為投資核心，搭配具成長潛力的中小型股票，或採取定期定額投資長期投資策略，能有效分散進場時點的風險。

展望2025年下半年，多項利多因素將持續支撐台股表現，台美貿易關係的明朗化消除市場不確定性，國安基金承諾持續護盤提供政策支撐，加上AI科技革命推動產業升級轉型，為台股創造長期成長動能，且半導體產業在AI需求推動下，持續維持強勁表現，市場普遍看好台股下半年表現，認為在基本面支撐與政策面護航下，台股有機會挑戰歷史新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。