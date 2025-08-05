這檔ETF成交量增 法人：一原因是存股好時機

美國白宮於8月1日宣布對台灣課徵20%關稅，引發台股與匯市同步下挫，我國總統賴清德隨後出面緩頰，強調為「暫時性關稅」，且雙方仍有談判空間，台股迅速止跌回穩，5日盤中重返23,600點大關。

國泰投信指出，國泰永續高股息（00878）在震盪中受到投資人青睞，關稅公布當日成交量即達近8萬張，顯示高股息商品具備下檔風險保護力，在不確定性升高的市場環境中更具吸引力。另一方面，投信投顧公會提供ETF配息指引，未來部分配息金額將保留在基金淨值中，高股息ETF的股價有望隨台股上漲趨勢同步成長，現階段正是存股的理想時機。

投信投顧公會公告「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」後，恰逢00878於7月31日公布第3季預估配息，由於該指引說明ETF實際配息率原則上不應高於其追蹤指數的配息率，期藉此引導市場回歸理性，避免過度配息影響基金淨值，00878這次配息公告備受矚目和討論。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878向來秉持謹慎配息的策略，這次指引出爐，預期對00878不會有造成劇烈影響。但透過合理規範，配息金額得以部分留在基金淨值中，有助投資人進行長期理財規劃，兼顧息收與成長，避免因短期追求高息而損及資本。00878目前已有高達30.3萬的定期定額戶數，以及182萬位投資人，有「國民ETF」之稱，未來也將持續依循主管機關規範，執行收益分配政策，協助投資人在波動市場中穩中求勝，打造兼顧現金流與資本增值的投資組合。

游日傑說明，以00878為例，掛牌五年已具備填息實績，若未來配息金額部分留在淨值中，將有助於基金價值隨台股上漲趨勢同步成長。目前00878股價約21元，相較2024年7月最高曾突破24元，目前股價處於合理區間，對於有意長期投資、規劃退休的民眾而言，是定期定額存股的理想時機，提醒投資高股息ETF不僅要看配息率，更應綜合評估「總報酬表現」、淨值波動程度及填息紀錄等指標才能掌握商品的真實報酬潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。