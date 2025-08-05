快訊

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

這檔ETF成交量增 法人：一原因是存股好時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國白宮於8月1日宣布對台灣課徵20%關稅，引發台股與匯市同步下挫，我國總統賴清德隨後出面緩頰，強調為「暫時性關稅」，且雙方仍有談判空間，台股迅速止跌回穩，5日盤中重返23,600點大關。

國泰投信指出，國泰永續高股息（00878）在震盪中受到投資人青睞，關稅公布當日成交量即達近8萬張，顯示高股息商品具備下檔風險保護力，在不確定性升高的市場環境中更具吸引力。另一方面，投信投顧公會提供ETF配息指引，未來部分配息金額將保留在基金淨值中，高股息ETF的股價有望隨台股上漲趨勢同步成長，現階段正是存股的理想時機。

投信投顧公會公告「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」後，恰逢00878於7月31日公布第3季預估配息，由於該指引說明ETF實際配息率原則上不應高於其追蹤指數的配息率，期藉此引導市場回歸理性，避免過度配息影響基金淨值，00878這次配息公告備受矚目和討論。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878向來秉持謹慎配息的策略，這次指引出爐，預期對00878不會有造成劇烈影響。但透過合理規範，配息金額得以部分留在基金淨值中，有助投資人進行長期理財規劃，兼顧息收與成長，避免因短期追求高息而損及資本。00878目前已有高達30.3萬的定期定額戶數，以及182萬位投資人，有「國民ETF」之稱，未來也將持續依循主管機關規範，執行收益分配政策，協助投資人在波動市場中穩中求勝，打造兼顧現金流與資本增值的投資組合。

游日傑說明，以00878為例，掛牌五年已具備填息實績，若未來配息金額部分留在淨值中，將有助於基金價值隨台股上漲趨勢同步成長。目前00878股價約21元，相較2024年7月最高曾突破24元，目前股價處於合理區間，對於有意長期投資、規劃退休的民眾而言，是定期定額存股的理想時機，提醒投資高股息ETF不僅要看配息率，更應綜合評估「總報酬表現」、淨值波動程度及填息紀錄等指標才能掌握商品的真實報酬潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 高股息 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

高股息ETF平準金規範其實沒變…群益投信親自回應！存股哥：不改配息本質

00878、00919現金流還在！存股哥：高股息ETF配息危機只是庸人自擾

台股ETF受益人周減7檔逆勢增千人 高息型僅這檔獨撐、主動式有5檔

台股反彈有望？分析師：關稅、景氣變數多 仍須謹慎

相關新聞

00961熱度飆升！航運AI金融全包辦、散戶大戶一起搶…超馬芭樂：人氣和配息雙稱王

川普關稅衝擊是否持續震盪下半年市場波動？財經專家超馬芭樂分析，面對市場隱憂、盤面可能向下修正、景氣燈號開綠燈等多重壓力下，下半年該如何投資佈局？ 以國人最愛投資的高股息ETF來說，超馬芭樂認為2項關

不靠AI照樣強！00701成分股逆轉勝、配息大方…股添樂：長輩概念股組成高速列車

沒有AI概念股 這檔台股ETF報酬率仍傲視群雄 理財專家股添樂今日發文提到今年大部分高股息ETF表現平淡，但國泰台灣股利精選30（00701）卻是「箇中奇葩」，不僅報酬率明顯高過所有高股息ETF

這六檔8月除息台股ETF 年化報酬率8%起跳

在台美貿易談判獲得階段性成果及國安基金持續護盤的雙重利多影響下，台股展現強勁韌性，且現在仍處於配息旺季中，當市場環境改善...

00756B最新配息0.463元 預估年化配息率逾6% 8/18除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益投等新興公債（00756B）公告第27次配息資訊，預估每股配發金額為0.463元。...

8月債券ETF配息率高企 非投等債ETF表現優異

8月進行除息的債券ETF達40檔，根據CMoney資料統計，月配息共21檔、季配息19檔，觀察8月債券ETF年化配息率在...

卡位美國關稅霸權時代 這檔ETF高CP

美歐關稅談判結果出爐，15%的稅率遠低於原本的30%，但多了歐洲加大對美投資與採購。從近幾個月美國密集與主要貿易夥伴關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。