00981A績效連兩月輾壓原型ETF 強登主動式ETF雙王寶座

盤點台股原型ETF績效，主動統一台股增長（00981A）不但是7月唯一大漲雙位數，而且月績效連續第二個月再度輾壓台股原型ETF。上市兩個月累計漲幅超過兩成，吸引投資人搶進，規模從成立的28億元已翻倍超過60億元，榮登主動式ETF股王、規模王寶座。

主動統一台股增長（00981A）自5月27日掛牌，6月上漲近9%拿下第一名，7月進一步勁揚10.14%，連續兩個月稱霸65檔台股原型ETF。7月台股ETF前五強，除了00981A外，還包括中信小資高價30（00894）、國泰台灣科技龍頭（00881）、永豐智能車供應鏈（00901）、野村臺灣新科技50（00935）。

投資專家表示，00981A是唯一進榜前五強的主動式ETF，展現超強主動選股的實力，以快速的成長力道超車成為台股主動式ETF股王，堪稱台股ETF中強勢黑馬。適逢台股進入高檔震盪之際，選股難度升高，布局優質主動式ETF可望趨吉避凶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。