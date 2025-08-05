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00756B最新配息0.463元 預估年化配息率逾6% 8/18除息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00756B群益投等新興公債最近四次配息紀錄。（資料來源:CMoney、2025/08/04）
00756B群益投等新興公債最近四次配息紀錄。（資料來源:CMoney、2025/08/04）

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益投等新興公債（00756B）公告第27次配息資訊，預估每股配發金額為0.463元。若以8月4日收盤價29.81元來推算，預估單次配息率約1.55%，年化配息率6.21%。除息日訂8月18日，想參與本次領息的投資人，最晚需在8月15日買進，收益分配發放日則訂9月11日。

財富管理專家表示，00756B的追蹤指數為ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數，其成分債券為15 年期以上且信用評等為BBB-級以上的美元新興市場主權債券，兼具流動性佳、風險較低的優勢。

財富管理專家指出，00756B採季配息，每年2、5、8、11月除息，自2019年2月首次配息以來，迄今已經連續第27次配息，若包含本次的預估年化配息率6.21%，00756B更達成連四季年化配息率逾6%的好表現。值得注意的是，00756B自2021年至2024年的年配息金額分別為1.631、1.73、1.888、1.989元，具有逐年走高的跡象，相當符合投資人追求穩健收益的需求。

市場法人指出，隨著關稅利空漸消、地緣政治衝突也明顯降溫，多項經濟指標展現經濟發展持穩，加上新興市場通膨可控，以及擁有具吸引力的收益率且美元偏弱，促使近期資金逐步回流至新興債，也進而帶動新興債表現相對強勢。

市場法人表示，進一步觀察103檔債券ETF的7月績效，新興債ETF表現居前，00756B更繳出數一數二的好成績。整體看來，在市場投資情緒回穩之下，考量新興債基本面改善，且收益水準與評價面都具備吸引力，預料買盤將持續歸隊，可望持續推升其表現，建議投資人也不妨透過如00756B這類新興債ETF來把握息利雙收契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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