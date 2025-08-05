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8月債券ETF配息率高企 非投等債ETF表現優異

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
8月除息月配息債券ETF領先群。(資料來源：CMoney)
8月除息月配息債券ETF領先群。(資料來源：CMoney)

8月進行除息的債券ETF達40檔，根據CMoney資料統計，月配息共21檔、季配息19檔，觀察8月債券ETF年化配息率在5%上下，以月配息而言，有七檔配息率達6%以上，其中位居領先群者皆為非投等債ETF，包括：第一金優選非投債（00981B）達9.60%、凱基美國非投等債（00945B）7.09%、富邦全球非投等債（00741B）達6.78%。

標普500已公布財報企業中，81%獲利優於預期，高於過去四季平均值76%，市場分析，本季財報表現明顯優於預，企業獲利強勁有助於抵銷受到關稅與經濟放緩疑慮所造成的市場悲觀情緒，上周美國7月ISM製造業指數降至48，創九個月來最大萎縮，顯示受到關稅政策影響，企業需求疲軟與成本壓力加大等。

00981B經理人王心妤指出，經濟數據弱、不過企業財報佳，科技業仍具備需求與新技術發展支撐，非投資等級債券與股市連動性較高，企業展現發展韌性，這也反應在美國非投等債現階段平均違約率在1%至2%間，低於長期平均值3%，加上債券指數殖利率、票息率在7%水準附近，具備信用資產投資及收益吸引力。

美國聯準會對於年底前降息，不少投票成員有支持的聲音，加上美國推動對等關稅政策，及與各國產業關稅談判的變動性，為金融市場不時投下干擾變數，王心妤提醒，投資人在持續看好股市動能，但又擔心政策干擾之際，仍宜適度納入具備攻守特性的非投等債作為追收益與降波動的資產配置部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 債券ETF 美國聯準會

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