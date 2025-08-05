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卡位美國關稅霸權時代 這檔ETF高CP

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要指數比較。(資料來源：Bloomberg，凱基投信整理)
主要指數比較。(資料來源：Bloomberg，凱基投信整理)

美歐關稅談判結果出爐，15%的稅率遠低於原本的30%，但多了歐洲加大對美投資與採購。從近幾個月美國密集與主要貿易夥伴關稅談判中，可以看出在「美國優先」的大旗下，陸續談成許多有利美國的協議；即使消息天天在變，有一點始終沒改變，那就是美國始終手握全球經濟話語權。凱基投信表示，在這樣的賽局裡，提前卡位強勢市場，以美國市場作為投資核心資產，將是美國關稅霸權時代的極佳選項。

凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T）研究團隊表示，當前全球局勢不斷變動，從AI浪潮到國際關稅談判，市場焦點始終圍繞「美國」，等到情勢完全明朗再行動，可能錯過卡位時機；若擔心關稅影響企業獲利成長放緩，導致股市波動加劇，平衡布局美國科技巨頭與美國中天期公債的股債平衡ETF，既能參與強勢市場成長機會，又能兼顧風險控管，將是能攻也能守的投資方向。

依據回測00980T所追蹤指數2017年以來績效，00980T所追蹤指數年化波動度16.0%，媲美S&P 500指數，比NASDAQ指數來得低；在此同時，報酬風險比則以1.2優於NASDAQ指數的0.95及S&P 500指數的0.92，顯示00980T所追蹤指數以股債平衡配置，不僅使波動度可控，還展現出較兩大美股指數更加優異的投資效率，以股7債3的平衡配置，兼具成長動能與曝險控制。

00980T能化美國關稅霸權時代的變局為轉機，關鍵在於股債配置方向。00980T結合「美國科技股」與「美國中天期公債」，主打成長動能與防禦雙效，成長動能靠七成的股票部位，聚焦布局那斯達克市值前10大企業，在產業龍頭優勢加持下，2024年這10檔科技巨頭包辦那斯達克指數全年漲幅的九成。防禦效能靠三成的債券部位，鎖定美國3到10年中天期公債配置，在網路泡沫與金融海嘯期間，波動度都比長天期公債低，報酬風險比都相較長天期公債來得高；不僅能為投資組合加裝一道風險控管機制，也能兼顧票息收益。

不論關稅政策後續對企業獲利帶來多大影響，或是AI產業創新進展到何種階段，只要美國持續主導全球經濟局勢，投資人就可考慮透過00980T一次布局強勢市場的成長與防禦，並藉由指數自動調整權重緊跟市場變化；加上每月股債再平衡機制，自動維持長期投資比例。國內首檔股債平衡型ETF-00980T已於7月29日展開募集，正適合想花更少時間決定買賣、留更多時間享受生活的投資人，作為長期投資的核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 關稅

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