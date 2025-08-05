高股息ETF平準金規範其實沒變…群益投信親自回應！存股哥：不改配息本質

延續這兩三天關於平準金規範的話題，我昨日已寫信洽詢金管會與兩間投信，目前得到群益投信的回應。官方表示7月發布的ETF配息指引，是2023年平準金動用原則的延伸，提供投信「實務指引」，規定並沒有改變。

相關內容查找舊聞應該很容易可以找到，個人認為最重要的有其中一點，「配息應優先配發股息以及資本利得，再動用收益平準金」，意思應該很明白了，所以不要因為新聞的誇張標題就被影響。

在開始文章前要先就「借貸套利」與「借貸存股」做一下解釋，開帳號前一年分享時我大多講借貸套利，原因是早期在開槓桿時買的絕大多數都是個股，那個股確實就是將公司收益分配給投資人，因此中間的利差就屬於套利行為，這應該沒問題。

這兩年我開始將這個名稱改叫「借貸存股」，當然這是我自己發明的名詞，原因是高股息的配息構成跟個股不同，有股利盈餘、收益平準金、資本平準金等許多項次。

如果光講「借貸套利」，那很難針對資本平準金這塊做解釋，因為資本平準金不單純是股息，它是基金的財產交易所得，也就是資本利得。

但上述提到的配息項目又被打包成一大包，名稱就叫「股息」，所以稱借貸套利好像又可以，所以我認為講「借貸存股」會更精確一點，「套利」講的是賺取中間的利差，「存股」則是專注於長期持有。

也因此我甚至很少在文章提及「利差」這件事，因為我不光是在做利差，最主要的就是用開槓桿的方式提前將資金與時間，預支到當下來使用，那就算資本平準金真的被限制，對開槓桿有什麼影響，個人認為影響不大。

原因是資本平準金仍被保留在基金淨值中，你的配息總額其實仍未改變，在配息總額不變的情況下，你預支資金跟時間的效益也依然不變，唯一會影響的就是去除資本平準金後的年化預估殖利率，若低於你開槓桿的利率，那就會損失利差。

昨天的文章舉例00878與00919，去除資本平準金的年化預估殖利率仍高於開槓桿的利率（這裏指得是質押），以目前主流高股息的配息來看，去除資本平準金的年化預估殖利率應該很難低至3%以下 ，那就先叫它「真實殖利率」好了。

萬一資本平準金真的受限，我認為也不是壞事，你在做借貸存股時的有真實殖利率可以參考，撇除了資本平準金的影響，也就是很多人在說的灌水情形，在判斷利差時會更接近真實情況，也能讓你開槓桿前做更嚴謹的評估。

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