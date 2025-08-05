快訊

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌羈押禁見

高股息ETF平準金規範其實沒變…群益投信親自回應！存股哥：不改配息本質

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
群益投信回應，ETF配息規定並未改變，所謂「新規」只是延伸2023年既有原則。專家提醒，平準金影響的僅是年化殖利率計算，實際配息總額不變，主流高股息ETF如00878、00919的現金流依然穩健，投資人不需過度恐慌，應聚焦「真實殖利率」與長線資產配置。中央社
群益投信回應，ETF配息規定並未改變，所謂「新規」只是延伸2023年既有原則。專家提醒，平準金影響的僅是年化殖利率計算，實際配息總額不變，主流高股息ETF如00878、00919的現金流依然穩健，投資人不需過度恐慌，應聚焦「真實殖利率」與長線資產配置。中央社

延續這兩三天關於平準金規範的話題，我昨日已寫信洽詢金管會與兩間投信，目前得到群益投信的回應。官方表示7月發布的ETF配息指引，是2023年平準金動用原則的延伸，提供投信「實務指引」，規定並沒有改變。

相關內容查找舊聞應該很容易可以找到，個人認為最重要的有其中一點，「配息應優先配發股息以及資本利得，再動用收益平準金」，意思應該很明白了，所以不要因為新聞的誇張標題就被影響。

編輯推薦

在開始文章前要先就「借貸套利」與「借貸存股」做一下解釋，開帳號前一年分享時我大多講借貸套利，原因是早期在開槓桿時買的絕大多數都是個股，那個股確實就是將公司收益分配給投資人，因此中間的利差就屬於套利行為，這應該沒問題。

這兩年我開始將這個名稱改叫「借貸存股」，當然這是我自己發明的名詞，原因是高股息的配息構成跟個股不同，有股利盈餘、收益平準金、資本平準金等許多項次。

如果光講「借貸套利」，那很難針對資本平準金這塊做解釋，因為資本平準金不單純是股息，它是基金的財產交易所得，也就是資本利得。

但上述提到的配息項目又被打包成一大包，名稱就叫「股息」，所以稱借貸套利好像又可以，所以我認為講「借貸存股」會更精確一點，「套利」講的是賺取中間的利差，「存股」則是專注於長期持有。

也因此我甚至很少在文章提及「利差」這件事，因為我不光是在做利差，最主要的就是用開槓桿的方式提前將資金與時間，預支到當下來使用，那就算資本平準金真的被限制，對開槓桿有什麼影響，個人認為影響不大。

原因是資本平準金仍被保留在基金淨值中，你的配息總額其實仍未改變，在配息總額不變的情況下，你預支資金跟時間的效益也依然不變，唯一會影響的就是去除資本平準金後的年化預估殖利率，若低於你開槓桿的利率，那就會損失利差。

昨天的文章舉例00878與00919，去除資本平準金的年化預估殖利率仍高於開槓桿的利率（這裏指得是質押），以目前主流高股息的配息來看，去除資本平準金的年化預估殖利率應該很難低至3%以下 ，那就先叫它「真實殖利率」好了。

萬一資本平準金真的受限，我認為也不是壞事，你在做借貸存股時的有真實殖利率可以參考，撇除了資本平準金的影響，也就是很多人在說的灌水情形，在判斷利差時會更接近真實情況，也能讓你開槓桿前做更嚴謹的評估。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

00961再配 0.077元…年化殖利率10％！二次配息仍驚人還能維持下去嗎？

iPhone 17恐因關稅貴千元！鄉民酸「果粉不在意」：全球為川普政策買單

20％關稅是4000億美金換來的？郭智輝證實談判壓力…網傻眼：不是換15％嗎

00878、00919現金流還在！存股哥：高股息ETF配息危機只是庸人自擾

相關新聞

高股息ETF平準金規範其實沒變…群益投信親自回應！存股哥：不改配息本質

延續這兩三天關於平準金規範的話題，我昨日已寫信洽詢金管會與兩間投信，目前得到群益投信的回應。官方表示7月發布的ETF配息指引，是2023年平準金動用原則的延伸，提供投信「實務指引」，規定並沒有改變。

00878、00919現金流還在！存股哥：高股息ETF配息危機只是庸人自擾

「天下本無事 庸人自擾之」，這兩天高股息平準金規範的新聞加上斗大的新聞標題，讓很多人陷入恐慌，我記得同樣的情形2023年底也出現過，當時也是一大堆高股息ETF配息配不出來的言論。 我覺得來市場最

債券噴出去了…Fed降息預期升溫！8月高息債ETF成投資焦點 法人點名五大強棒

美國最新公布的非農就業數據表現疲弱，為市場投下震撼彈，不僅讓聯準會（Fed）的降息預期快速升溫，也為債券市場帶來全新布局契機。在股市高檔震盪、前景不明之際，資金該如何避險？法人指向8月即將除息的高殖利

00961再配 0.077元…年化殖利率10％！二次配息仍驚人還能維持下去嗎？

高股息ETF戰場再掀波瀾！富蘭克林華美投信旗下「FT臺灣永續高息（00961）」繼7月以破天荒的15%年化配息率一戰成名後，僅隔一個月再度出手，於今（1）日公告第二次配息，除息金額達0.077元，以當

00961第二次配息年化近10％…人氣再攀新高！公佈配息後首日成交量突破萬張

高股息ETF再度成為市場焦點！FT臺灣永續高息（00961）於8月1日（上週五）公告本次配息0.077元，依當日收盤價9.31元計算，年化配息率高達約9.9%，亮眼表現立刻反應在市場交易上。配息公告後

台股ETF受益人周減7檔逆勢增千人 高息型僅這檔獨撐、主動式有5檔

根據集保戶股權分散8月1日最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，上周台股ETF受益人減少8,514人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。