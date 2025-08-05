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這檔日股ETF表現帶勁 選股獨到逆勢抗震

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本相關指數近一年、三年報酬表現。資料來源：彭博，近一年報酬：2024/7/26-2025/7/28
日本相關指數近一年、三年報酬表現。資料來源：彭博，近一年報酬：2024/7/26-2025/7/28

美日關稅達成重要貿易協議從25%降至15%，協議內容對於日本出口至美國的汽車與零組件關稅將以15%的對等稅率處理，不設進口配額限制，日本也承諾在美投資5,500億美元，並開放汽車、稻米和其他農產品市場。

隨著日本商品的關稅議題也明朗化，美方也承諾在半導體與藥品等重要商品上，不會對日本採取劣於其他國家的待遇，使製造業者得以維持穩定出口預期，這次關稅的消息對日本汽車股帶來驚喜，市場信心也迅速反映於股價上，特別是汽車產業成為領漲族群，馬自達、本田汽車、豐田汽車、三菱汽車等股領先漲幅，帶動日經225指數重返4萬點大關，汽車產業在日本經濟中占有相當重要的地位，汽車關稅獲得調降對整體日本經濟可望帶來正面效益。

野村日本價值動能高息ETF（00972）經理人張怡琳表示，觀察00972，其追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」成分股，在協議公告後至今（2025/7/22-2025/7/28）表現最佳的三家公司，馬自達汽車（+13.8%）：專注中型車款與歐美市場，在政策不確定性降低下，維持穩定出貨節奏；本田汽車（+11.7%）：全球布局完整，近年積極拓展電動車與北美產能，此次協議有助維持其北美策略穩定推進；THK（+8.3%）：主要提供工業自動化零組件，其產品廣泛應用於汽車與半導體生產，受惠於製造鏈穩定發展。這些企業的共同特質是基本面穩健、資本效率良好、營運特性相對不易受到短期國內外政治紛擾影響，中長線成長潛力可期。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，日本參議院選舉塵埃落定，日本首相石破茂7月28日在自民黨兩院議員懇談會上重申「將承擔國家責任、確保政局穩定」，表態將持續執政，並於經濟財政諮詢會議上指出，政府將推動歲出歲入改革，以穩定財政體質、重建市場信心。

雖然自民黨在7月20日參議院大選慘敗後已出現逼宮聲浪，但首相石破茂仍以穩定政權、不放任國政空轉為由而不願辭職下台，加上美日關稅談判結果已出爐，石破茂更有正當理由維護其政權延續性。

張繼文認為，未來日本政治權力中心將如何變化仍存在許多不確定性，石破茂堅持不退、或是遭逼宮後下一任首相人選是誰仍存在許多不確定性因素，因此現階段仍無法做出明確判斷。不過可以確定的是，不論未來日本首相是否換人，本次執政聯盟選舉失利將帶來未來更多的財政政策妥協，包含減稅等有利民生消費措施可望加速推出，而日本央行升息時程也可能因政治不確性而往後遞延，這些因素將對日本經濟帶來正面助益。

張怡琳進一步分析指出，00972所追蹤彭博日本價值動能高息指數，專注於選出具有PBR、EPS增長與高股東回饋的企業。該指數過去一年報酬率為11.8%，近三年報酬率達113.25%，遠勝東證報酬指數與日經225報酬指數同期表現。投資人不妨重新審視具有在地經營優勢的潛力企業。美日貿易協議的落實，為日本企業提供營運穩定的維持與市場信心形成支撐。

00972所代表的日本價值動能與高股息策略，正是把握這波受惠關稅信心的關鍵企業，聚焦基本面佳且具中長期競爭力的企業，無論在成長性或抗震力皆有出色表現，是投資人掌握日股中長投資價值的關鍵工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 日本央行

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