00878、00919現金流還在！存股哥：高股息ETF配息危機只是庸人自擾

「天下本無事 庸人自擾之」，這兩天高股息平準金規範的新聞加上斗大的新聞標題，讓很多人陷入恐慌，我記得同樣的情形2023年底也出現過，當時也是一大堆高股息ETF配息配不出來的言論。

我覺得來市場最重要的是獨立思考還有辯證問題的能力，而不是人云亦云再搞得自己心神不寧，情緒化、謾罵沒有辦法解決任何事情，遇到問題那就試著找出答案，然後想辦法解決，這才是成熟投資人的表現。

先來說說新聞提及的「資本平準金」規範，雖然沒有辦法預估未來，但可以從過去的股息分配來稍微推估一下，以我自己持有的00878、00919上一季股息分配通知書來看，就直接設定資本平準金為0元。

上一季00878配息0.47，我的股息總值$66,300，資本平準金$26,790，依比例推估約0.19為資本平準金，實際配息金額約0.28，以上一季除息參考價20.79計，年化殖利率預估5.38%。 上一季00919配息0.72，我的股息總值$36,000，資本平準金$3,800，依比例推估約0.076為資本平準金，實際配息金額約0.644，以上一季除息參考價21.77計，年化殖利率預估11.83%。

先撇除選股邏輯或殖利率間的差異，無論是5.38%或是11.83%，都不存在配息配不出來、現金流大幅下降的情形，那資本平準金為0元就不好嗎？未必，因為它是保留在基金淨值中，持續參與市場複利，更有助於填息。

所以之後看到新聞可以先試著拆解背後的影響因素還有先自己推估一下未來可能發生的情形，那對於借貸存股有影響嗎？初步認為沒有影響，因為股息總值不變，股息並沒有憑空消失，因此你預支時間跟金錢的效益也不變。

受限於篇幅，下一篇再來聊以借貸存股的角度來看，最後分享蘇東坡《留侯論》一句千古名言，希望我們都可以當解決問題的大勇者，而不是只會吵吵鬧鬧的小嬰兒，「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒」。

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