台股ETF受益人周減7檔逆勢增千人 高息型僅這檔獨撐、主動式有5檔

根據集保戶股權分散8月1日最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，上周台股ETF受益人減少8,514人，總人數1,123萬3,449人，今年來增加100萬7,613人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）共7檔受益人逆勢增加千人以上，並同時創新高。

整體來看，7檔受益人逆勢周增的台股ETF中，以主動式台股ETF為主，包括00982A在內5檔上榜，高息型僅00919獨撐大局並連續上榜，市值型也僅剩0050在榜上。

市場法人表示，在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等。台股類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具。

00919經理人謝明志強調，整體而言，台灣對等關稅20%與先前市場預期15~20%算是接近市場預期，若與日本韓國等貿易對手國而言，則是略高5%,略低於市場預期，但由於美國四大CSP業者日前公布財報，資本支出陸續上修或是提升資本支出下緣，因此對於下半年AI Server相關產業還是可以樂觀期待。

謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

00982A經理人陳沅易表示，展望未來，台股應暫時維持在23,000~25,000點區間整理不變，除非後續融資幅度暴增太多,或是短期融資增幅遠高於指數漲幅,，指數波動就會增加；建議可聚焦在「高成長低本益比」及「低本益比高殖利率」相關個股。

陳沅易指出，在看好類股方面，電子股先進製程IC設計、低軌衛星、CCL/PCB/ABF 等族群，往AI賦能以及提高生產力族群布局。非電部分可以金融科技、金融、營建、生技、居家生活、運動休閒等區塊為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。