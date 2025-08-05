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債券噴出去了…Fed降息預期升溫！8月高息債ETF成投資焦點 法人點名五大強棒

聯合新聞網／ 綜合報導
Fed降息預期助攻，8月高息債ETF成資金避風港！00982B、00737B年化殖利率雙雙突破6%，長天期投資級債ETF配息、資本利得行情備受矚目，法人建議提前布局，穩穩鎖住降息紅利與現金流。路透
Fed降息預期助攻，8月高息債ETF成資金避風港！00982B、00737B年化殖利率雙雙突破6%，長天期投資級債ETF配息、資本利得行情備受矚目，法人建議提前布局，穩穩鎖住降息紅利與現金流。路透

美國最新公布的非農就業數據表現疲弱，為市場投下震撼彈，不僅讓聯準會（Fed）的降息預期快速升溫，也為債券市場帶來全新布局契機。在股市高檔震盪、前景不明之際，資金該如何避險？法人指向8月即將除息的高殖利率長天期投資級債ETF。

根據市場最新公告，高息債ETF除息競逐正如火如荼展開。富蘭克林華美旗下的「FT投資等級債20+」（00982B）以6.10%的年化殖利率拔得頭籌，穩居榜首。群益「ESG投等債20+」（00737B）則以6.06%緊追在後，兩者皆站穩「6%俱樂部」。此外，永豐「ESG銀行債15+」（00958B）與台新「美A公司債20+」（00942B）的年化殖利率分別達到5.57%及5.26%，展現投資級債券板塊的吸引力。

法人看法：提前卡位 迎接降息循環

疲弱的就業數據成為支持Fed降息的重要信號。從細項來看，就業增長集中於單一產業，結構不健康，且7月失業率上升至4.2%，接近Fed預測目標4.5%，進一步推升降息機率。聯準會內部已出現支持降息的聲音，加上國際政局不確定性，資金流向債券等避險資產的趨勢愈發明顯。

法人分析指出，若降息循環啟動，債券價格上漲的資本利得，加上穩定的配息，將為投資人帶來「息價雙收」的投資機會，提前布局高品質債券，正是投資人掌握降息紅利的黃金時機。

股市震盪加劇 債券成穩健避風港

投信法人普遍認為，在股市位於高檔且波動風險升高的情況下，將資金部分轉向高品質、高息收的長天期投資級債ETF，不僅能鎖定穩定現金流，還能有效分散風險，為投資組合打造進可攻、退可守的穩健配置。

隨著聯準會降息預期升溫，高息債ETF正成為市場矚目的焦點。投資人若能提前卡位，將有機會在息價雙收的行情中掌握穩健收益與資本利得。

8月長天期投資級債ETF除息亮點

代號股票名稱配發金額年化殖利率（%）除息日
00982BFT投資等級債20+0.0486.108/18
00937B群益ESG投等債20+0.0726.068/18
00958B永豐ESG銀行債15+0.0415.578/26
00942B台新美A公司債20+0.0605.268/15
00948B中信優息投資級債0.0364.788/18

資料來源：CMoney，資料日期：2025.08.04*

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 非農就業 00982BFT投資級債20+ 00937B群益ESG投等債20+ 00948B中信優息投資級債

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