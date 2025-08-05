00961再配 0.077元…年化殖利率10％！二次配息仍驚人還能維持下去嗎？

高股息ETF戰場再掀波瀾！富蘭克林華美投信旗下「FT臺灣永續高息（00961）」繼7月以破天荒的15%年化配息率一戰成名後，僅隔一個月再度出手，於今（1）日公告第二次配息，除息金額達0.077元，以當日收盤價9.31元計算，年化配息率衝上10%，再次成為投資人熱議的焦點。

00961剛公布第二次的配息金額為0.077元，換算年化配息率高達 10％，優異的數字立刻引發市場討論。不過，相較於首次配息的驚喜，投資人現在更關心的是，00961是否能擺脫「首配即巔峰」的魔咒，證明其高配息仍能維持一定水準，讓投資人能安心、穩定地領息。

成份股暗藏高息密碼 「這類股」仍是底氣？

回顧前次配息，00961以其重押航運股的策略，成功搭上運價飆漲的順風車，創造出驚人的配息數字。然而，一個月過去了，其配息的底氣是否依然穩固？

在00961成份股中，航運業依然佔據核心地位，如航運雙雄長榮(2603)及陽明(2609)依舊是其重要的持股，兩者合計佔比約 14.9％。由於國際情勢持續影響，運力緊張，支撐航運業的運費維持在高檔，這也讓大方配息的航運股，仍是00961穩固「靠山」。

隨著第三季傳統航運旺季的到來，市場預期運價有望維持高檔，為下半年的航運股走勢增添不少想像空間。在「航海王」的持續加持下，00961能否每月都交出漂亮的配息成績單，備受期待。

金管會祭新規 00961還能維持高配息？

另外，日前金管會發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，明確規範ETF實際配息不得高於參考配息率，要求以實際配息金額計算指數股息收益率，這也引起存股族注意，甚至擔心過往年化配息率動輒破10%的高股息ETF，是否將不復存在。

不過，有專家認為，政策重點在於避免投信「超配吃本金」的現象，讓市場配息水準更趨平衡，短期內雖然可能面臨配息調整，但對於投資人而言，若所投資的高股息ETF因此提升基金資產的運用效率，長期來看也並非壞事，如果一檔高股息ETF能維持基本面穩健及選股紀律，反而讓能長期價值及成分股配置品質提升，而更重要的是，投資人必須在挑選高股息ETF時，更加謹慎檢視配息來源，包括成分股本身的殖利率以及收益平準金的比例。

至於這項新規是否影響00961的未來配息，該基金經理人江明鴻表示，金管會新指引已於7月1日上路，00961完全符合相關規定，政策對其影響有限。

00961配息亮眼 搶進還來得及嗎？

00961在公布第二次配息為0.077元後，本次的除息日訂於 8 月 18日，如果投資人想參與這次的配息，最後買進日為 8 月 15 日，股息則將於 9 月 10日發放。

值得留意的是，儘管短期亮眼的配息極具吸引力，投資人仍應回歸其選股的長線邏輯。00961以「ROE年成長率」作為篩選成分股的核心指標，這代表其持有的公司不僅是當下的高股息資優生，更具備維持獲利成長的動能。

雖然高配息有部分是航運股的強力「撐腰」，但其選股機制確保了投資組合的成長性。在今年危機四伏之時，高股息ETF也成為在資產配置中的防禦部位，確保投資人能持續穩定領息，抵禦市場震盪的防護罩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。