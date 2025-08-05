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年輕人投資樣貌大揭密！愛存股、時間複利的信徒

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
年輕人投資樣貌大揭密！愛存股、時間複利的信徒
年輕人投資樣貌大揭密！愛存股、時間複利的信徒

投資理財觀念年輕化，越來越多大學生與剛踏入職場的年輕人關注股市。永豐金證券首次揭露今年前七月30歲以下年輕股民交易態樣。

其中，20歲以下因時間充裕，台股現貨交易參與度達75.1%，超越全年齡平均74.6%，顯示交易熱情與時間優勢。然而進入到21~30歲族受到工作或升學壓力，更偏愛存股，是時間複利的信徒。

為協助新手投資人快速成長，永豐金證券第3季推出「新手成長計畫」，提供總價值988元的超值好康，助力年輕族群穩健開啟投資之路。

永豐金證券「豐存股」首創台美股「股利再投入」，以低門檻啟動和長期效益助民眾掌握複利優勢，穩居存股領導品牌。台股股利滿100元、美股滿10美元即可啟動，吸引超過半數存股族使用，定期定額申購時一指開啟設定，即可輕鬆實現利滾利，特別適合忙碌族群、受薪族及長期投資者，免頻繁操作，穩定累積資產。

永豐金證券數據顯示，20歲以下及21~30歲族群是最愛存股的兩大族群。其中，21~30歲族群台股、美股存股比例均為全年齡最高，合計占比四成，顯示年輕投資人對全球化投資敏感度高，偏好存股穩定性與長期複利效應，成為忙碌生活中的新投資習慣。

此外，20歲以下投資人熱情參與台股現貨，參與度高於全年齡平均，但因投資經驗不足，對申購與借券服務了解有限，參與率最低。

永豐金證券協助新手投資人穩健成長，第3季推出一系列貼心活動，幫助新手輕鬆入門、打造長期投資習慣。即日起至9月30日，永豐金證券推出「新手成長計畫」，總價值988元好禮且輕鬆入門，專為新手投資人量身打造，一口氣給出「開戶禮」、「交易禮」與全台首創「股票禮品卡」3大好禮。

只要新戶完成永豐金證券「大戶投」線上開戶，即可獲得限量200元「股票禮品卡」與價值688元的「豐學PRIME」30天體驗。開戶後次月底前完成台股電子交易一筆（含「豐存股」），再領100元「股票禮品卡」。開戶後可以將「股票禮品卡」送給好友或自己使用，教導親友理財重要性，禮品卡面額可折抵台股存股交割金，熱門標的如0050、00919、00878、台積電等皆可兌換，讓新手投資人輕鬆入門。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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