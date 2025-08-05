00961第二次配息年化近10％…人氣再攀新高！公佈配息後首日成交量突破萬張

高股息ETF再度成為市場焦點！FT臺灣永續高息（00961）於8月1日（上週五）公告本次配息0.077元，依當日收盤價9.31元計算，年化配息率高達約9.9%，亮眼表現立刻反應在市場交易上。配息公告後首個交易日，成交量再度突破1萬張，達10,813張，受益人數也出現顯著成長，顯示投資人對高股息ETF信心回升。

00961最新一期配息0.077元，年化配息率約達9.96%。受到配息利多激勵，公告隔日成交量達10,813張，在月配型高股息ETF中人氣與配息雙雙稱冠。根據集保最新資料，00961受益人數從20,033人增加至20,529人，單週增幅2.48%，再創新高。

高股息ETF人氣排名！00961公佈配息後再奪人氣王

股號 ETF名稱 受益人數 周受益人數增幅 00961 臺灣永續高股息 20,529 2.48% 00900 富邦特選高股息30 189,261 0.22% 00730 富邦台灣優質高息 15,884 -0.53% 00940 元大台灣價值高息 691,577 -0.67% 00929 復華台灣科技優息 663,835 -0.79% 00944 野村趨勢動能高息 16,469 -1.10% 資料來源：集保所 資料時間：8/1

觀察高股息ETF市場，有不少投資人因配息「越配越少」，決定從高股息ETF中撤離，從受益人數來觀察，目前幾檔月配息型的高股息ETF，都逐漸有人數減少的趨勢，不過，00961仍呈現正成長。

專家指出，00961能連續兩個月繳出高水準配息，關鍵在於其選股策略。該ETF不僅重視高現金殖利率，更將獲利不穩定、容易墜入「高息陷阱」的類股過濾掉，並以「ROE年成長率」和ESG篩選為核心，確保成分股具備穩健配息能力及長期經營潛力。

不過，專家也提醒，雖然市場上高股息ETF交出高年化配息率的亮眼表現，但這並不代表年度總報酬率，投資人還是應充分評估風險承受度，時時留意成份股及配息狀況，將高股息ETF視為長期資產配置的一環，而非短線操作標的。

本次00961除息交易日訂於8月18日，最後買進日為8月15日，欲參與此次配息的投資人記得提早規劃，股息於9月10日發放。展望未來，隨著市場對穩定收益的需求持續提升，具永續及高息概念的ETF預計仍是台股焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。