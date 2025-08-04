七檔ETF 受益人創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，台股ETF受益人上周減少8,514人，總人數來到11,233,449人，但上周仍有七檔受益人逆勢增加千人以上並同時創新高。

上周有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動安聯台灣高息及主動野村台灣50等，共七檔受益人逆勢增加千人以上，受益人並同時創新高，其中有五檔主動式ETF。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，整體而言，台灣對等關稅20%與先前市場預期15~20%算是接近市場預期，若與日韓等貿易對手國而言，則略高5%,略低於市場預期；但由於美國四大CSP業者日前公布財報，資本支出陸續上修或提升資本支出下緣，對下半年AI Server相關產業可樂觀期待。高息資產具易漲抗跌特性更能抵禦金融市場波動，台股高息ETF配置不可或缺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

20％關稅是4000億美金換來的？郭智輝證實談判壓力…網傻眼：不是換15％嗎

不再髮夾彎！川普擬本周正式宣布降低歐盟汽車關稅 並豁免部分產品

遭川普課39%超高關稅 瑞士股市周一開盤大跌

美對台關稅20% 郭智輝南下高雄傾聽業者需求

相關新聞

新基金募集熱絡 23檔ETF債券類型占六檔

新基金募集掀熱潮，8月將募集的基金共有五檔，當中有兩檔為債券ETF。投信法人表示，今年以來ETF產品募集依舊火熱，截至8...

債券ETF 除息秀 登場

台美關稅揭曉，台股持續消化消息餘波盪漾，具備平衡股市波動風險特性的債券ETF，近來成為資金避風港。統計8月率先登場的債券...

股票型ETF 淨流入下滑

過去一周，整體股票型ETF續獲資金淨流入160.4億美元，較上周流入金額顯著下滑，其中美國獲98.0億美元資金淨流入，歐...

七檔ETF 受益人創高

根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，台股ETF受益人上周減少8,514人，總人數...

00980D掛牌 強打主動選債

主動聯博投等入息（00980D）昨（4）日掛牌，終場收0.08元（0.4%） ，收在20.13元。這是聯博投信首檔主動式...

配息「灌水」時代結束 這檔ETF靠「真股利」獲專家力挺

當前高股息ETF市場風聲鶴唳，隨著金管會最新配息規範上路，不少標榜「高配息」的ETF被迫面對「真金白銀」的考驗。過往動輒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。