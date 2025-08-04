七檔ETF 受益人創高

根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，台股ETF受益人上周減少8,514人，總人數來到11,233,449人，但上周仍有七檔受益人逆勢增加千人以上並同時創新高。

上周有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動安聯台灣高息及主動野村台灣50等，共七檔受益人逆勢增加千人以上，受益人並同時創新高，其中有五檔主動式ETF。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，整體而言，台灣對等關稅20%與先前市場預期15~20%算是接近市場預期，若與日韓等貿易對手國而言，則略高5%,略低於市場預期；但由於美國四大CSP業者日前公布財報，資本支出陸續上修或提升資本支出下緣，對下半年AI Server相關產業可樂觀期待。高息資產具易漲抗跌特性更能抵禦金融市場波動，台股高息ETF配置不可或缺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。