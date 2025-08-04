00980D掛牌 強打主動選債

主動聯博投等入息（00980D）昨（4）日掛牌，終場收0.08元（0.4%） ，收在20.13元。這是聯博投信首檔主動式ETF，也是全台首檔債券主動式ETF，是全台第一檔以主動選債為核心、依投資價值挑選標的而不受指數限制的債券ETF，更是全台首檔能靈活配置不同天期與債種的投資等級債券ETF。

聯博亞太區執行長高愛捷（Ajai Kaul）昨日來台表示，台灣已成為全球債券 ETF的指標市場之一，也是聯博在亞洲最重要的市場之一，此次選擇台灣作為聯博亞洲首發主動式 ETF，正是對這個指標性市場的高度肯定與長期承諾。

聯博投信董事長翁振國表示，2025年是台灣主動式ETF元年，聯博投信是全台最大主動債券基金公司，領先業界推出全台首檔主動式債券ETF，結合集團的主動管理實力與 ETF 的靈活交易優勢，為投資人開啟債券配置的新篇章。

今年以來關稅爭端升溫，市場不確定性推升避險需求，使風險資產波動加劇。因此，上半年全球股、債ETF資金流向不同調。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，債券ETF近三季的淨流入逐季增加，反觀股票ETF則逐季減少。

以券種觀察，鍾郁婕指出，今年3、4月因市場情緒降溫，公司債ETF曾呈現淨流出；但在5、6月風險情緒回穩後，公司債轉為最大淨流入債券類別，單月淨流入金額皆達200億美元。

在天期上，上半年債券ETF淨流入約2,200億美元，資金主要集中於中短天期債券，顯示投資人對長天期債券的利率風險疑慮上升。台灣市場也有類似的現象，長天期美國公債ETF上半年流出規模達新台幣1,184億元；相對的，投資級與非投資等級公司債券合計淨流入約393億元。

鍾郁婕表示，今年以來主動式債券ETF對全球債券ETF淨流入的貢獻近四成，且在全球債券ETF資產規模中的占比也持續提升，建議投資人可將主動式債券ETF作為債券布局的重要工具之一，以靈活策略兼顧收益與市場機會。

至於該如何挑選券種？聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，美國債市持續領先全球表現，加上聯準會（Fed）預計年內降息2碼（即0.5個百分點），美債下半年表現可期。整體而言，看好公司債，投資等級債尤其具備基本面及市場規模的優勢，值得投資人關注。

00980D以成熟市場的投資等級債為核心，最高可配置20%的非投資等級債，採取月配息機制與匯率適度避險，提供更具彈性與效率的資產配置選擇。鍾郁婕指出，目前投資團隊主要仍布局中短天期債券，到期日在10年以下的債券布局目標超過五成，存續期間目標落在5~7年，以降低整體投組的利率風險；產業目前則聚焦銀行、通訊、能源、非核心消費與保險等產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。