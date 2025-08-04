債券ETF 除息秀 登場

台美關稅揭曉，台股持續消化消息餘波盪漾，具備平衡股市波動風險特性的債券ETF，近來成為資金避風港。統計8月率先登場的債券ETF除息秀，總計有37檔，其中包括復華20年美債（00768B）、第一金優選非投債（00981B）、國泰A級醫療債（00799B）、凱基美國非投等債（00945B）年化配息率都有超過7%的表現。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，最新一次美國FOMC會議決議維持聯邦基準利率不變，並重申在掌握關稅的具體影響前暫不會做出調整，市場對於9月是否降息意見紛雜。另一方面，美國「大而美法案」過關，將再次推升美國債務，導致美國財政負擔上升，也將使美債長天期殖利率居高不下，預期美國公債殖利率將持續高檔區間震盪。

復華20年美債經理人廖崇文表示，上周五公布的美國就業數據降溫，美國7月非農就業新增7.3萬人，低於市場預期的11萬人，加以製造業指數疲弱，引發市場對美國經濟衰退的擔憂，使9月降息機率再度攀升、美國10年期公債殖利率明顯回落，預期近期市場反應降息情境，有利資金流入美國長天期公債，帶動價格表現。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，截至7月29日，S&P500已有近四成企業公布第2季財報，其中80%企業財報優於預期，市場上修今年企業獲利成長預估至9.2%。其中，科技巨頭財報表現尤其亮眼。有鑑於當前美國經濟穩健，預期美國非投資等級債券今年違約率1.5%，低於長期平均違約率3.0%；利率則處於近五年相對高點，深具投資吸引力。預期公債殖利率持續區間震盪，壓縮債券資本利得空間，債券報酬將主要來自票息貢獻，因此債券投資建議適度放寬信用評級，以中段信評提升票息收益，以中短天期降低利率波動風險，美國非投等債為值得留意方向。

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